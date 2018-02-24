Netflix выпускает телешоу, в котором участников подталкивают к реальному убийству

Сегодня, 17:28

Ничего не подозревающие герои шоу будут попадать в стрессовые сценарии, в которые вовлечены 70 специально нанятых актеров

Они вынудят задуматься об убийстве. Фото: Screen Rant
Они вынудят задуматься об убийстве. Фото: Screen Rant

Только сегодня мы обсуждали, что запойное увлечение сериалами грозит реальной, серьезной опасностью, как компания Netflix объявила о готовности выпустить реалити-шоу The Push, в котором людей будут подталкивать к совершению настоящего убийства, сообщает Новое время.

Ничего не подозревающие герои шоу будут попадать в стрессовые сценарии, в которые вовлечены 70 специально нанятых актеров. Участников подвергнут психологическим манипуляциям, чтобы им казалось, что убийство – столкнуть пожилого человека с крыши здания – единственный их выбор.

Создатели телешоу обещают не допустить реальных смертей.

"Мы поставили простой вопрос: можем ли мы совершить убийство под социальным давлением?" – объясняет ведущий шоу Деррен Браун, который называет себя "психологическим иллюзионистом".

В 1960-х годах ответ на этот вопрос дала серия экспериментов американского психолога Стэнли Милгрэма, который хотел понять психологию немецкого общества при Третьем Рейхе.

Также эксперименты о внушаемости и давлении общественного мнения – в том числе знаменитый опыт с черной и белой пирамидками – показаны в фильме Я и другие, снятом в Киеве в 1971 году.

Напомним, ранее Netflix назвал сериалы, которые смотрят на одном дыхании

О том, как зависимость от гаджетов может вызвать психологические проблемы, смотрите на видео ниже:
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