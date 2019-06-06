Netflix выпустил 5-й сезон сериала "Черное зеркало": почему его нужно посмотреть

Новый сезон состоит всего из трех эпизодов

О чем 5 сезон сериала "Черное зеркало" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix в среду, 5 июня выпустил 5 сезон сериала "Черное зеркало", который состоит лишь из трех серий. Ранее зрители успели ознакомится с главными героями благодаря коротким трейлерам.

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Предлагаем вспомнить, что же нам покажут в 5 сезоне сериала "Черное зеркало".

Первая серия 5-го сезона должна рассказать зрителю о водителе такси, у которого не заладился, казалось бы, обыкновенный рабочий день. Примечательно, что играет его британский актер Эндрю Скотт, известный ролью Мориарти в не менее популярном сериале "Шерлок".

Во второй серии также сыграл еще один знаменитый актер. Звезда серии – Энтони Маки, известный также ролью Сокола в картинах вселенной Marvel.

В третьей серии появится певица Майли Сайрус. Исполнительница сыграла главную роль, героиню, с которой пытается связаться фанатка, используя современную технологическую куклу. Чем это закончится, узнаем вскоре.

Напомним, ранее в сети появился официальный трейлер пятого сезона популярного сериала "Черное зеркало".

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