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Netflix выпустил первый трейлер документального фильма "Становление" о Мишель Обаме

Кинолента основана на мемуарах бывшей первой леди США

Дарина Алексеева
Сегодня, 17:20

На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый трейлер документального фильма "Становление" об экс-первой леди США Мишель Обаме. Фильм снят на основе одноимённого автобиорафического бестселлера Мишель Обамы, за который она получила премию "Грэмми" в январе 2020 года.

Фильм дает взгляд изнутри на тур Мишель Обамы по 34 городам в поддержку книги. В трейлере можно увидеть эпизод, в котором Мишель Обама в Филадельфии обсуждает свою жизнь с молодой девушкой, которая хочет перейти на новый этап в своей жизни.

Мишель Обама также выпустила заявление, в котором рассказала о новом фильме, а также его актуальности во время эпидемии коронавируса.

"Те месяцы, которые я провела, путешествуя – встречаясь и общаясь с людьми в городах по всему земному шару, – наводили на мысль, что то, что нас объединяет, глубоко и реально, и это нельзя обесценить. Я дорожу воспоминаниями и этим чувством связи сейчас больше, чем когда-либо, так как мы боремся вместе, чтобы пережить эту пандемию, заботясь о своих близких, заботясь о нашем обществе и стараясь не отставать от работы и учебы, справляясь с огромными объемами потерь, растерянности и неопределенности", – рассказала Мишель Обама.

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Фильм выйдет на Netflix 6 мая 2020 года.

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