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Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс снялись в клипе для "Евровидения" – Netflix выпустил первый тизер комедийного фильма

Создатели предлагают зрителю посмотрет на конкурс с другой стороны

Дарина Алексеева
Сегодня, 18:34

Восполнить отсутствие конкурса "Евровидение-2020" в этом году поможет новый комедийный фильм от Netflix, в котором Уилл Феррел и Рэйчел МакАдамс играют двух исландских певцов, представляющих свою страну на международном песенном конкурсе "Евровидение".

Смотрите в сюжете, как проходила подготовка к "Евровидению" в этом году:

В центре сюжета – исландские певцы Ларс Эриксонг и Сигрит Эриксдоттир, которые получают возможность представлять свою страну на легендарном конкурсе "Евровидение" и стремятся пройти в финал. К ним присоединяются персонажи звездных актеров Пирса Броснана, Деми Ловато, Дэна Стивенса, Грэхэма Нортона, Оулавюр Оулафссон.

Фильм "Евровидение" был анонсирован в июне 2018 года, а снимался на протяжении всего 2019 года. Уилл Феррел вместе с Рэйчел МакАдамс посещали генеральные репетиции конкурса "Евровидение-2019", чтобы вжиться в роли. Премьера фильма должна была состояться в мае 2020 года, чтобы совпасть с конкурсом "Евровидение-2020", но была перенесена из-за пандемии COVID-19.

В опубликованном трейлере фильма "Евровидение История огненной саги" главные герои поют песню "Volcano Man", в характерном для песенного конкурса стиле.

Премьера комедии состоится 26 июня 2020 года.

Режиссером фильма выступил Дэвид Добкин (автор фильмов "Хочу как ты", "Шанхайские рыцари"), а сценарий написали Уилл Феррелл и Эндрю Стил. Напомним, что конкурс "Евровидение-2020" был отменен из-за пандемии коронавируса, но организаторы придумали альтернативный формат для зрителей. 12 и 14 мая состоялось онлайн-шоу Eurovision Song Celebration-2020, в рамках которого выступила украинская группа Go_A, а в субботу, 16 мая – финальный онлайн-концерт Europe Shine A Light, где участники совместно исполнили песню Love Shine A Light.

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