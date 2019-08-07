Netflix закрывает мистический сериал "ОА" после второго сезона

Это мистическая история девушки, которая загадочно исчезла

Кадр из сериала "ОА" Фото: YouTube

Для поклонников мистических сериалов, в том числе сериала "ОА", не совсем хорошие новости. После выхода двух сезонов потоковый сервис Netflix закрывает детективно-мистическое шоу, пишет Empire.

Смотрите видео о трендах на сериалы, как они могут лечить и чем они опасны:

"ОА" – это история героини по имени Прейри Джонсон (Брит Марлинг), слепой девушки, которая загадочно и бесследно исчезла семь лет назад, а затем еще более таинственным образом внезапно вернулась обратно. После возвращения она стала называть себя ОА и прозрела. В дальнейшем героиня набирает небольшую команду, чтобы попытаться спасти других людей, которые так же исчезли, открыв портал в другое измерение.

Шоу создано самой Брит Марлинг, а также режиссером, сценаристом и продюсером Залом Батманглиджем.

Отметим, что премьера второго сезона "ОА" состоялась на Netflix 22 марта.

Напомним, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер финального сезона популярного сериала "Джессика Джонс". В феврале этого года компания закрыла производство шоуодновременно с "Карателем".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram