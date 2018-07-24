Неугомонный Итан Хант, катастрофа в Чернобыле и страсть подростка: что посмотреть в кино

Киноманы могут побаловать себя походом в кино на новые фильмы

Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Фоллаут"

С 25 июля в украинских кинотеатрах можно посмотреть несколько новых фильмов: "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли, украинский детектив "Брама", немецкая комедия "Это чертово сердце" и американская драма "Жаркие летние ночи".

"Миссия невыполнима: Фоллаут"

Снова герою Тома Круза Итану Ханту придется сражаться с бандитами, в арсенале которых самое современное оружие. Преступники угрожают безопасности всех живущих на Земле. Вызов команде спецагентов, возглавляемой Итаном Хантом принят, но будет ли миссия спасителей человечества выполнима?

"Брама"

Фильм сняли в прошлом году, но на большие экраны выходит только сейчас. Это история о жизни людей в Чернобыльской зоне. По сюжету, там живет небольшое количество людей, главная среди которых Баба Прыся. Эта старушка довольно странная особа, так как она общается с русалками, и не факт, что это происходит после поедания галюциногенных грибов.

"Это чертово сердце"

Ленни постоянно "тусит" на вечеринках с друзьями. Он – мажор, развлечения которого оплачивает отец. Так случилось, что в это же время, в одном городе с Ленни живет другой парень, страдающий от порока сердца. Шансы выжить у Девида – минимальны, он замкнут и все свое время проводит в четырех стенах. Отец Ленни принимает решение устроить бездельнику трудотерапию и поручает заботится о больном юноше. Никто не мог бы даже подумать, что двое таких непохожих молодых людей подружатся и станут незаменимы друг для друга.

"Жаркие летние ночи"

В жизни Дэниэла все изменилось благодаря всего одной ночи. Парень слыл совершенно обычным, ничем не выделялся из толпы, пока однажды не поехал на полуостров Кейп-Код.

Смена обстановки пошла парню на пользу, хотя изначально его никто не принимал всерьез. Случайно герой Тимоти Шаламе знакомится с местным наркоторговцем и вскоре подружился с ним. Влияние нового друга было колоссальным, тихий паренек тоже решает заняться наркобизнесом, но в больших масштабах.

Напомним, студия Warner Bros. уже опубликовала официальный трейлер супергеройского фильма "Аквамен", в котором сыграли Николь Кидман, Джейсон Момоа и Эмбер Херд.