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"Неверленд из первых рук": родственники Майкла Джексона сняли новый фильм о нем

В этой картине опровергаются все обвинения поп-короля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
Вокруг Майкла Джексона разгорелся скандал
Вокруг Майкла Джексона разгорелся скандал
Фото: instagram.com/davus9095

После выхода скандального фильма "Покидая Неверленд" от HBO, в котором мужчины рассказали о насилие от Майкла Джексона в детском возрасте, его родственники пытаются оспорить обвинения. Поэтому они сняли фильм "Неверленд из первых рук" (Neverland Firsthand), в котором его близкие опровергают все обвинения.

Майкл Джексон
Майкл Джексон
Фото: AFP

Стоит отметить, что в мире не верят в невиновность Майкла Джексона и результатом недоверия является то, что в Лондоне снесли его статую, а на радио ВВС больше не транслируют его песни. В ответ на это родственники Майкла Джексона сняли документальный фильм, в котором много знакомых встало на его защиту, сообщает Vanity Fair.

В съемках приняли участие племянники Майкла Джексона, его бывший продюсер и технический директор, который сотрудничал с ним. По их словам, рядом с поп-королем никогда не было обиженных детей.

Напомним, из-за скандального фильма о жизни Майкла Джексона "Покидая Неверленд" от наследия легендарного артиста один за другим отказываются мировые бренды. Среди них Louis Vuitton, Starbucks и культовый сериал "Симпсоны". Также в сети появилась информация о том, что дочь Майкла Джексона, 20-летняя Пэрис, пыталась покончить жизнь самоубийством. Однако спустя несколько дней девушка опровергла эту новость.

Смотрите видео о жизни Майкла Джексона:

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Источник: Сегодня
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