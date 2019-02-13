Невероятная история: появился трейлер байопика "Толкин"

Это история жизни легендарного писателя

Кадр из фильма "Толкин"

Киностудии все чаще снимают фильме о великих писателях, музыкантах, художниках. Чего только одна "Богемная рапсодия" стоит, которая номинирована на премию "Оскар".

Так, на днях Fox Searchlight выпустили первый тизер-трейлер байопика "Толкин" с Николасом Холтом в роли легендарного писателя Джона Р.Р. Толкина.

Сюжет биографической драмы сконцентрируется на юношеских годах Дж.Р.Р. Толкина перед Первой мировой войной. Сирота Толкин пытается обзавестись настоящими друзьями, найти любовь и творческое вдохновение в компании таких же учеников-изгоев в школе. Однако компания аутсайдеров подвергается различным испытаниям из-за начавшейся войны. Позднее эти события вдохновят Толкина на создание классических произведений о мире Средиземья.

В новом проекте также снялись Лили Коллинз, Женевьев О'Райли, Дерек Джейкоби, Пэм Феррис, Крэйг Робертс, Лора Доннелли, Колм Мини, Энтони Бойл, Мими Кин и другие.

Напомним, актер Антонио Бандерас сыграл в фильме "Гений" о Пабло Пикассо. А вот Джонни Депп сейчас активно работает над новым проектом. Старина Джонни ушел от привычных образов чудаков, плохишей и сыщиков. В новой ленте "Минамата" (Minamata) актер играет главную роль – прославленного американского фотожурналиста Уильяма Юджина Смита, "одного из самых значительных в своем поколении".

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