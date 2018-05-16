Невероятная история жизни Фредди Меркьюри в новом биографическом фильме: появился крутой трейлер

Фильм расскажет историю жизни музыканта и о его творчестве в группе Queen

Рами Малек в роли Фредди Меркьюри. Фото: Entertainment Weekly

В сети опубликовали первый трейлер фильма "Богемная рапсодия" о солисте группы Queen Фредди Меркьюри, архивная песня которого стала новым хитом.

Фильм расскажет о жизни музыканта и его творчестве в рок-группе Queen. Главную роль исполнил Рами Малек, известный по сериалу "Мистер Робот". Картина поведает не только о личных трагедиях, переживаниях и счастливых моментах в жизни культовой группы, но и затронет знаменитое выступление Queen на Live Aid, навсегда вошедшее в историю.

В главных ролях также снялись: Майк Майерс, Джозеф Маццелло, Эйдан Гиллен. Режиссером выступил Декстер Флетчер, снявший "Карты, деньги, два ствола".

Напомним, астероид 17473, открытый в 1991-м — в год смерти вокалиста Queen Фредди Меркьюри, получил имя знаменитого рок-певца.