Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Николас Кейдж подписался на роль уборщика в новом хорроре

Съемки проекта планируются на 2020 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Фото: Getty Images

Голливудский актер Николас Кейдж, который возобновил роман со второй женой, сыграет главную роль в проекте под названием "Страна чудес Уолли". Как сообщает Deadline, это будут ужасы, разворачивающиеся в парке аттракционов!

Уже известно, что Николас Кейдж сыграет уборщика, который работает в парке развлечений. Однажды он вынужден провести в парке целую ночь, и в эту ночь ему придется столкнуться с монстрами в виде оживших аниматронных героев.

Читайте также:
В США готовят ремейк культового фильма "Без лица"

В режиссерском кресле находится Кевин Льюис. Съемки запланированы на январь 2020 года.

Напомним, ранее Николас Кейдж объявил, что перестает сниматься в кино. Он собирается погрузиться в режиссуру. По словам Кейджа, с актерством он завяжет года через четыре. На текущий момент звезда занята в полудюжине проектов, находящихся на разных стадиях производства. Включая четыре боевика и озвучку двух мультфильмов. В одном из которых он таки реализует свою давнюю мечту и "сыграет" Супермена.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Бывшая жена Николаса Кейджа прокомментировала развод после 4 дней в браке Девушка, на которой Кейдж был женат полнедели, требует деньги за развод Николас Кейдж подал на развод спустя 4 дня после свадьбы - СМИ 55-летний Николас Кейдж женится в четвертый раз - СМИ
актер съемки ужасы Николас Кейдж хоррор
Реклама

Новости партнеров

Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Яна Соломко развелась с мужем: названа неожиданная причина
Яна Соломко развелась с мужем: названа неожиданная причина

Популярные статьи

Сегодня, 09:56Fun

31 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

Вчера, 14:03Шоу-бизнес

"Три месяца не могли поставить диагноз": Маша Ефросинина о болезни 15-летней дочери

Вчера, 13:42Fun

Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки

Вчера, 12:47Events

Когда Хэллоуин 2019 отмечается в Украине и мире

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

"Я влюблена": откровенное признание Натальи Могилевской о личной жизни

29 октябряШоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

29 октябряFun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

29 октябряШоу-бизнес

Принц Уильям и принц Гарри с женами временно объединятся ради Елизаветы ІІ

29 октябряСтиль

Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

29 октябряTravel

От 19 евро в обе стороны: Wizz Air распродает авиабилеты в Польшу

29 октябряFun

Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик

28 октябряПсихология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

28 октябряTravel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

28 октябряFun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

28 октябряТехно

Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

Новости партнеров

Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Обережно,
Обережно, "вбивці" стилю: експерти заборонили носити ці речі
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Вместо кофе: продукты, которые бодрят лучше популярного напитка
Вместо кофе: продукты, которые бодрят лучше популярного напитка
Названы продукты, провоцирующие головную боль
Названы продукты, провоцирующие головную боль
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование