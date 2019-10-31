Николас Кейдж подписался на роль уборщика в новом хорроре

Съемки проекта планируются на 2020 год

Николас Кейдж Фото: Getty Images

Голливудский актер Николас Кейдж, который возобновил роман со второй женой, сыграет главную роль в проекте под названием "Страна чудес Уолли". Как сообщает Deadline, это будут ужасы, разворачивающиеся в парке аттракционов!

Уже известно, что Николас Кейдж сыграет уборщика, который работает в парке развлечений. Однажды он вынужден провести в парке целую ночь, и в эту ночь ему придется столкнуться с монстрами в виде оживших аниматронных героев.

В режиссерском кресле находится Кевин Льюис. Съемки запланированы на январь 2020 года.

Напомним, ранее Николас Кейдж объявил, что перестает сниматься в кино. Он собирается погрузиться в режиссуру. По словам Кейджа, с актерством он завяжет года через четыре. На текущий момент звезда занята в полудюжине проектов, находящихся на разных стадиях производства. Включая четыре боевика и озвучку двух мультфильмов. В одном из которых он таки реализует свою давнюю мечту и "сыграет" Супермена.

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