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Никто не сомневался: "Мстители: Финал" поборются за "Оскар 2020"

Студия Disney выдвигает супергеройский блокбастер "Мстители: Финал" на Оскар в 2020 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:11
"Мстители: Финал"
"Мстители: Финал"
Фото: YouTube

Киностудия Disney начинает масштабную кампанию по выдвижению супергеройского фильма "Мстители: Финал" на "Оскар" в 2020 году, на который также номинируется фильм "Домой" от Украины. Об этом сообщается на сайте DisneyStudiosAward.

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Впрочем, пока неизвестны номинации, в каких будет выдвигаться фильм. Кстати, Роберт Дауни-младший является одним из самых вероятных претендентов за роль Тони Старка.

Стоит отметить, что помимо "Mcтитeли: Финaл" студия Disney планирует выдвинуть на "Оскар" также фильмы "Aладдин", "Kороль Лeв", "Истоpия игрyшек 4" и "Xолодное ceрдцe 2".

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92-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе, а списки номинантов опубликуют 13 января.

Напомним, ранее Американская киноакадемия объявила дату проведения следующей церемонии "Оскар". 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе. Церемонию награждения кинопремии в прямом эфире покажут в 225 странах мира.

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