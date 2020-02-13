Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Никуда не смыться": Ярослав Малый попал в аварию во время съемок клипа

Ярослав Малый рассказал о съемках экстремального видео на песню из l’MPULS

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25
Музыкант Ярослав Малый
Музыкант Ярослав Малый
Фото: пресс-служба

Известный музыкант, солист группы "Мачете" Ярослав Малый, который дал большое интервью Сегодня.Lifestyle, 7 марта в столичном клубе Stereo Plaza презентует новый альбом l’MPULS. Накануне этого события, артист снял у известного украинского режиссера и сценариста Kadimа Tarasovа видео на песню "Никуда не смыться".

Смотрите интервью с Ярославом Малым:

Съемки проходили две недели и стали не только самыми продолжительными за всю историю проекта "Мачете", но еще и самыми экстремальными. Во время смены локаций авто музыканта в горах попало в аварию и чуть не вынесло с трассы!

Музыкант Ярослав Малый
Музыкант Ярослав Малый
Фото: пресс-служба

Все события в клипе разворачиваются во время большого автомобильного путешествия, которое напоминает документальное кино, а его история, как в известном романе Джека Керуака, происходит в дороге. Только в случае с видео – на главной алтайской дороге.

"Мы побывали в наших любимых местах, куда очень трудно доехать. Попали во все времена года: зима, весна, лето. Снимались всей семьей, взяли с собой даже нашу собаку", – рассказал Ярослав Малый.

Читайте также:
"У Владимира Зеленского есть только одно желание": солист группы "Мачете" о президенте Украины

Во время съемок видео случилась авария. "Мы пересекали горные перевалы, машину зацепило за бортик и чуть не вынесло с трассы, – вспомнил Ярослав. – В этом Алтай удивителен: если ты что-то хочешь сделать, но теряешь смысл и просто едешь, ни о чем не думая, легко сойти с дистанции".

По словам музыканта, снять видео на природе, подсказал текст песни.

"Мы хотели, чтобы в клипе не было фальши и пластмассы, чтобы природа указывала на натуральность того, о чем мы говорим. Видео пробуждает у людей через зрение правильные ассоциации, вот мы и хотели погрузить их в обстановку, в которой они смогут почувствовать и понять смысл того, что мы вложили в этот трек. Все эти переходы, перевалы, горы, реки, протоки – все настоящее и находится в разных местах Алтая. Слова и музыка – то же настоящие. И это помогает людям почувствовать в себе настоящее. Это и была наша главная цель в этом видео", – признался музыкант.

Напомним, ране Ярослав Малый в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle прокомментировал ситуацию с заявление его бывшей супруги и заявил, что отнять у него родительские права никто не сможет.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Столкнулся с этим очень серьезно": солист группы "Мачете" о наркотической зависимости Лидера группы "Мачете" хотят лишить родительских прав: реакция Ярослава Малого
клип песня Мачете Ярослав Малый
Реклама

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
10 идей для внутренней отделки стен в квартире
10 идей для внутренней отделки стен в квартире
В сети показали фото Ани Лорак до пластики
В сети показали фото Ани Лорак до пластики
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:58Fun

13 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 11:29Fun

14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня

Сегодня, 00:33Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Вчера, 10:59Travel

Wizz Air распродает дешевые авиабилеты по всем направлениям

Вчера, 08:18Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

11 февраляШоу-бизнес

Скупость и безразличие: Рамина Эсхакзай рассказала всю правду об отношениях с Виталием Козловским

11 февраляСтиль

Лучшие платья Оскара за всю историю: ТОП-10 нарядов с красной дорожки

11 февраляFun

Косоглазый кот с необычной внешностью заработал 6 тысяч долларов: фото

11 февраляТехно

Android научился экономить память до 85% революционным методом

11 февраляFun

Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото

11 февраляАфиша

День рождения Дженнифер Энистон: лучшие роли голливудской красотки

11 февраляАфиша

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз – СМИ

11 февраляШоу-бизнес

Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность Дженнифер Энистон

10 февраляШоу-бизнес

Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон

10 февраляFun

Пассажирский самолет Wizz Air чудом сел во время урагана, видео

10 февраляWellness

Женская проблема: как избавиться от дискомфорта раз и навсегда

Новости партнеров

Красотка дня: колумбийский финансист и пол-дэнсер Нини Майерли
Красотка дня: колумбийский финансист и пол-дэнсер Нини Майерли
Мама Наташи Королевой поразила видом в мини-юбке
Мама Наташи Королевой поразила видом в мини-юбке
Тренд в прическах на 2020 год
Тренд в прическах на 2020 год
Верность до последнего дня: София Ротару показала фото любимого
Верность до последнего дня: София Ротару показала фото любимого
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
Названы продукты, которые понижают уровень «мужского» гормона
Названы продукты, которые понижают уровень «мужского» гормона
Типы старения. Как продлить молодость и оставаться красивой
Типы старения. Как продлить молодость и оставаться красивой
Звезда
Звезда "Моей прекрасной няни" высказалась о болезни Заворотнюк