"Никуда не смыться": Ярослав Малый попал в аварию во время съемок клипа

Ярослав Малый рассказал о съемках экстремального видео на песню из l’MPULS

Музыкант Ярослав Малый Фото: пресс-служба

Известный музыкант, солист группы "Мачете" Ярослав Малый, который дал большое интервью Сегодня.Lifestyle, 7 марта в столичном клубе Stereo Plaza презентует новый альбом l’MPULS. Накануне этого события, артист снял у известного украинского режиссера и сценариста Kadimа Tarasovа видео на песню "Никуда не смыться".

Смотрите интервью с Ярославом Малым:

Съемки проходили две недели и стали не только самыми продолжительными за всю историю проекта "Мачете", но еще и самыми экстремальными. Во время смены локаций авто музыканта в горах попало в аварию и чуть не вынесло с трассы!

Музыкант Ярослав Малый Фото: пресс-служба

Все события в клипе разворачиваются во время большого автомобильного путешествия, которое напоминает документальное кино, а его история, как в известном романе Джека Керуака, происходит в дороге. Только в случае с видео – на главной алтайской дороге.

"Мы побывали в наших любимых местах, куда очень трудно доехать. Попали во все времена года: зима, весна, лето. Снимались всей семьей, взяли с собой даже нашу собаку", – рассказал Ярослав Малый.

Во время съемок видео случилась авария. "Мы пересекали горные перевалы, машину зацепило за бортик и чуть не вынесло с трассы, – вспомнил Ярослав. – В этом Алтай удивителен: если ты что-то хочешь сделать, но теряешь смысл и просто едешь, ни о чем не думая, легко сойти с дистанции".

По словам музыканта, снять видео на природе, подсказал текст песни.

"Мы хотели, чтобы в клипе не было фальши и пластмассы, чтобы природа указывала на натуральность того, о чем мы говорим. Видео пробуждает у людей через зрение правильные ассоциации, вот мы и хотели погрузить их в обстановку, в которой они смогут почувствовать и понять смысл того, что мы вложили в этот трек. Все эти переходы, перевалы, горы, реки, протоки – все настоящее и находится в разных местах Алтая. Слова и музыка – то же настоящие. И это помогает людям почувствовать в себе настоящее. Это и была наша главная цель в этом видео", – признался музыкант.

Напомним, ране Ярослав Малый в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle прокомментировал ситуацию с заявление его бывшей супруги и заявил, что отнять у него родительские права никто не сможет.

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