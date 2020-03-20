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NK | Настя Каменских в прямом эфире споет для подписчиков: дата и время

Певица исполнит свои хиты для поклонников в прямом эфире

Валерия Ильченко
Сегодня, 11:23

Мировая тенденция радовать поклонников на карантине онлайн-концертами набирает оборотов, и NK | Настя Каменских вдохновляет и мотивирует свою аудиторию не падать духом и наполняться позитивом. Артистка уже провела персональную открытую тренировку в Instagram и теперь решила подарить хорошее пятничное настроение, подготовив музыкальный сюрприз.

"Сейчас очень важно быть оптимистом и настроиться на позитивную волну, важно сохранять спокойствие и быть осознанным. Если у вас с этим сложности, настроиться поможет музыка. Я решила сделать эту пятницу особенной для всех, кто остается дома, и подарить вам хорошее настроение и свои песни", – отметила NK | Настя Каменских.

Певица NK | Настя Каменских
Певица NK | Настя Каменских
Фото: пресс-служба

Музыкальный эфир состоится впятницу, 20 марта, в 19:00. В живом исполнении прозвучат треки в специальной музыкальной обработке.

"К мероприятию обязательно подготовьте чашку ароматного чая, а может и бокал вина, уютный плед и хорошее настроение", – добавила артистка.

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Ранее мы также рассказали, кого из артистов можно послушать во время карантина.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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