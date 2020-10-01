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Два Марка Руффало в драме "Я знаю, что это правда" и хоррор "Страна Лавкрафта": новые сериалы 2020 года, которые стоит посмотреть

Сегодня, 12:21

Подборка сериальных новинок

Несмотря на то, что из-за начавшейся пандемии в марте этого года большинство съемок были остановлены, телевизионные новинки продолжали выходить со стремительной скоростью.

Если вы в поиске новых сериалов, которые вы еще не смотрели, Сегодня.Lifestyle подготовили для вас свежую подборку новинок, которые уже можно посмотреть онлайн на OLL.TV.

Ранее мы рекомендовали ТОП-5 потрясающих фильмов, основанных на реальных событиях.

"Я знаю, что это правда"

"Я знаю, что это правда"
Фото: themoviedb.org

В главной роли Марк Руффало – обладатель премии "Эмми" за лучшую мужскую роль в мини-сериале. Актер играет сразу две роли – братьев-близнецов, которые живут в Коннектикуте. У одного из них – Томаса – с детства параноидальная шизофрения. Братья похожи практически во всем, за исключением лишь болезни. В разные периоды своей жизни они переживают любовь, предательство, трагедию, семейные сложности.

Кризис среднего возраста Томас не смог преодолеть без потерь. Он забывал принимать лекарство вовремя и однажды лишил себя руки, представив это как протест против военных действий в Персидском заливе в 1991 году. Тогда его отправили в психиатрическую лечебницу. Но санитары в клинике оказались бесчеловечны и жестоки с пациентами. Тогда Доминик решил вытащить брата из этого ада любой ценой.

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"Третий день"

Кадр из сериала
Кадр из сериала "Третий день"
Фото: themoviedb.org

Малоприметный и малонаселенный остров у берегов Британии, которого даже нет на карте. Жители острова отрезаны от мира и живут, согласно своим ритуалам. Два совершенно непохожих друг на друга человека попадают на остров. Сэм, в котором встреча с местными жителями пробуждает воспоминания о травме далекого прошлого, и Хелен, которая прибыла на остров, чтобы разобраться в своей жизни. Но ее появление на острове приводит к ужасающим событиям.

Мини-сериал состоит из шести эпизодов.

"Успеть за две недели"

"Успеть за две недели"
Фото: themoviedb.org

Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс играет Ким Ноукс, которая с детства воспитывалась вдали от цивилизации. Ее увезла в сельскую местность мама после того, как ее муж загадочным образом умер. Она научила дочку основам выживания в дикой природе, умению постоять за себя и даже научила стрелять. Но мама даже и не подозревала, что эти навыки пригодятся Ким в совершенно других условиях.

Теперь Ким выросла и решает отправиться в город, чтобы посетить могилу отца и почтить его память, но оказывается в неприятности. Вместе с братьями-лузерами Дейвом и Ником Ким напивается, а когда они приходят в себя – обнаруживают сумку с крадеными деньгами у себя на руках. Троице предстоит выяснить, кто это подстроил и параллельно скрываться от полиции и бандитов, которые преследуют их.

"Я ненавижу Сьюзи"

Кадр из сериала
Кадр из сериала "Я ненавижу Сьюзи"
Фото: Скриншот из YouTube

Карьера Сьюзи Пиклз находится на самом пике славы. Но однажды хакеры взламывают ее смартфон и распространяют ее личные материалы. Под угрозой оказываются не только карьера Сьюзи, но и ее брак. Теперь ее повседневная жизнь подвергается бесцеремонным вмешательствам, как поклонников, так и завистников. Сначала Сьюзи старается не реагировать на это, заявляя, что это не ее фото, но вскоре принимает решение вместе с продюсером Наоми найти виновника и спасти свою карьеру и семейную жизнь.

"Страна Лавкрафта"

Кадр из сериала "Страна Лавкрафта"
Кадр из сериала "Страна Лавкрафта"
Фото: themoviedb.org

Америка 50-х годов. Темнокожий 22-летний парень по имени Аттикус Блэк возвращается домой после службы в Корее. Но он не находит дом своего отца и отправляется на его поиски вместе с подругой детства Летицией и своим дядей Джорджем. Все указывает на то, что отец пропал где-то в Новой Англии.

Их ждут опасные приключения, так как это период истории Америки, когда ее охватили массовые беспорядки и бунты против расовой сегрегации. Кроме того, Аттикус узнает, что он является потомком некогда могущественного колдуна и вся его семья втянута в войну колдовских орденов. Герою придется применить смелость и решительность, задействовать все свои навыки, приобретенные на войне, чтобы найти отца.

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