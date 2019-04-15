Новая заставка "Игры престолов" спойлерит события восьмого сезона

Видео показывает, какие события будут происходит в новом сезоне сериала

"Игра престолов" - новая заставка Фото: YouTube

Канал HBO 14 апреля выпустил 1 эпизод 8 сезона "Игры престолов", и мы подробно описали события, произошедшие в этой серии. Также канал HBO опубликовал новую версию заставки сериала "Игра престолов", которая открывала первую серию заключительного сезона. Двухминутный ролик появился на Youtube-канале сериала.

Как всегда, в заставке показаны все основные локации, на которых происходят события серии, а также подсказки к сюжету.

На этот раз открывают ролик кадры с солнцем, обвитым железными обручами. Однако теперь первым крупно показывают обруч с изображенным на нем мертвым драконом Короля ночи, который извергает синее пламя. Далее в кадре появляется Стена, которую проломили белые ходоки. Затем камера пролетает с северной ее стороны через отверстие на территорию Семи королевств, и вслед за ней плитки на земле переворачиваются, образуя таким образом ледяную поверхность. Постепенно они подбираются к Последнему очагу, который принадлежит вассалам Старков, роду Амберов.

Далее появляется Винтерфелл – родовой замок Хранителей Севера. Чардрево на его заднем дворе распустилось, и мы видим крипту, где похоронены все представители рода Старков. Затем на экране вновь показывают железный обруч, и на нем изображены лев Ланнистеров и обезглавленный лютоволк Старков.

Затем камера вновь возвращается на карту Вестероса – к столице Семи королевств, Королевской гавани. В Красный замок мы попадаем через одну из башен и оказываемся в погребе, где хранятся черепа умерших драконов, которые когда-то служили роду Таргариенов, затем попадаем в Большой зал, где стоит Железный трон. За ним висит герб рода Ланнистеров.

Далее камера вновь показывает обруч с двумя драконам Дейенерис. После этого на экране появляется логотип сезона с названием сериала и головы четырех геральдических животных: дракон Таргариенов, лев Ланнистеров, лютоволк Старков и олень Баратеонов.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказали о том, где и когда смотреть новые серии. Также Сегодня.Lifestyle сделали голосование – Кто займет Железный Трон.

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