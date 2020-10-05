Новое место в Киеве. Чем впечатлит интерактивный "Музей науки"

Гости смогут увидеть собственный голос и покататься на велосипеде с квадратными колесами

Уже 6 октября первый государственный "Музей науки" на ВДНХ начинает работу. Это новое интерактивное пространство, в котором тысячи украинцев ближе познакомятся с наукой и узнают, как фундаментальные исследования и новые технологии связаны с нашей повседневной жизнью.

Как будет выглядеть обновленный павильон на ВДНХ? Над какими экспонатами трудились команды из пяти стран мира? И главное, почему вам понравится в этом музее? "Сегодня" разузнали все подробности.

Новый "Музей науки" в Киеве Фото: пресс-служба

История одного павильона и потолок, меняющий цвет

"Музей науки" создан Малой академией наук Украины в коллаборации с агентством Gres Todorchuk. Над айдентикой проекта работало агентство Fedoriv, архитектуру павильона создавала команда MONO Architects.

Еще в 1965 году пространство на ВДНХ создали для проведения научных выставок. Поэтому, с открытием музея павильон вернет свою основную функцию. Реконструкцию здания проводили с заботой об архитектурном наследии: сохранили мрамор, лестницы, линейный рисунок фасада, а огромный стеклянный потолок наделили новой функцией. Работа потолка теперь зависит от посетителей: правильные ответы на вопросы тематических тестов меняют его цвет, раскрывая тему спектра. Теперь это не только архитектурное украшение, но и полноценный экспонат площадью 400 кв.метров.

Почему вам понравится в этом музее

Вход в "Музей науки" в Киеве Фото: пресс-служба

Цель интерактивного пространства – стать местом, где каждый сможет сделать первые шаги в науке. А также – воспитать новых украинских специалистов, чтобы вернуть Украину на карту ведущих научных стран мира.

Именно поэтому теме изобретений посвящены многие образовательные программы и экспонаты музея. Посетители смогут своими руками собрать мост Леонардо Да Винчи, запустить молнии в катушке Теслы, разобраться, как из песка создают микрочипы, и увидеть, какой путь за секунду преодолевают более 60 тысяч платежей по всему миру на экспонате компании Visa.

Кроме того, каждый гость сможет узнать интересные факты об известных украинских ученых. Например, о физике Иване Пулюе, ставшем первопроходцем в исследовании рентгеновских лучей, и о Данииле Заболотном, который спас Индию от холеры.

Какие экспонаты вас удивят

В музее можно будет увидеть свой голос Фото: пресс-служба

Благодаря сотрудничеству с Международной ассоциацией научно-технологических центров (ASTC) в музее появились экспонаты из США, Канады, Великобритании, Швеции и Польши. Например, зона "Дивная материя" родом из Канады рассказывает о свойствах материалов. Здесь позволено делать все, что поможет их исследовать: прикасаться, двигать, давить и бить. Можно даже проверить на прочность стекло, запустив в него шар для боулинга!

В выставочном пространстве посетителей также ждут: велосипед на квадратных колесах из Музея математики в Нью-Йорке; интерактивный стол с 3D-моделью человеческого тела, привезенный из Швеции; двухметровая голограмма из Великобритании — таких только две во всем мире, и еще более 100 интерактивных экспонатов.

Велосипед с квадратными колесами Фото: пресс-служба

Посетители также смогут попытаться разгадать оптическую иллюзию, которую специально для "Музея науки" создал профессор Техасского университета Дэвид Новик. Он часто выкладывает у себя в Твиттере изображения с оптическими иллюзиями, которые широко расходятся по соцсети: людям кажется, что объекты на них иной окраски, чем на самом деле. А еще — прикоснуться к 60-килограммовому кристаллу, создать вулкан в интерактивной песочнице и отправиться в космическое путешествие.

Такого еще не было

В музее можно изучить 3D-модель человеческого тела Фото: пресс-служба

Организаторы музея хотят выстроить непрерывную вертикаль от первого удивления и интереса до самореализации в научной сфере и собственных открытий. Главное в пространстве не экспонаты, а множество образовательных программ: от туров для учителей и захватывающих научных шоу, до открытых лекций и обучающих программ для семей. Образовательная программа музея будет обновляться каждые два месяца.

Также после посещения пространства можно будет записаться в научные кружки, секции и студии, а позже и в лаборатории, исследовательские экспедиции и даже проекты CERN, ANL, NASA, с которыми сотрудничает Малая академия наук. Только за лето 2020 года ее ученики завоевали 65 международных наград на конкурсах изобретателей.

Где находится и сколько стоит

Экспонат "Магнитный мост" в "Музее науки" Фото: пресс-служба

Где: ВДНХ, павильон №23 под названием "Наука". Откроется с 6 октября, но билеты уже можно приобрести онлайн на официальном сайте музея.

Стоимость:

100 грн – стандартный билет. При оплате картой Visa скидка 15%;

50 грн за человека – за групповой билет для школьников (от 10 человек);

бесплатный вход для людей с инвалидностью 1 и 2 групп и детей, чьи родители погибли во время военных действий на востоке Украины.

А во время карантина можно посетить?

На период карантина в пространстве предусмотрены усиленные меры безопасности, рекомендованные Минздравом, а именно: вход в масках, ограничение количества посетителей благодаря предварительной покупке билетов онлайн с фиксированным временем, дезинфекция интерактивных элементов экспонатов и других поверхностей.

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