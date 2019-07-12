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Новое тревел-шоу "Родичі в турне": названа дата выхода

Премьера шоу "Родичі в турне" состоится 29 июля на телеканале "Украина"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11
Обїявлен ведущий нового тревел-шоу "Родичі в турне"
Обїявлен ведущий нового тревел-шоу "Родичі в турне"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

29 июля в 10:30 на телеканале "Украина" стартует шоу "Родичі в турне" с ведущим Григорием Германом. Производством проекта занимается Film.ua.

В новом реалити две команды из двух родственников разных поколений будут бороться за приз размером 50 тысяч гривен, который они смогут потратить на альтруистическую мечту.

 Григорий Герман на съемках "Родственники в турне" – смотрите видео:

"У канала "Украина" новая территория и новый вызов. Мы покажем нашим зрителям тревел-шоу – программу о путешествиях, которые доступны практически каждому. И, конечно, не забудем о том, ради чего зритель возвращается к экрану и к нашему каналу снова и снова - интрига, эмоции, отношения, общечеловеческие ценности", – говорит креативный продюсер телеканала "Украина" Елена Канишевская.

Проект познакомит телезрителей с новой невиданной территорией Украины и поможет объясниться представителям разных поколений.

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"У всех нас есть родители, с которыми даже созваниваемся каждый день, но часто теряем близость. Идея проекта "Родичі в турне" – обмен опытом, мудростью и современными инновациями между поколениями, – делится продюсер проекта от Film.ua Зоя Сошенко. – В нашем проекте вы увидите малоизвестную Украину. Мы посетим 8 регионов, где покажем инновации и живописные места, расскажем об успешных стартапах и социальных инициативах. Открыть Украину, сблизить не только семьи, но и регионы – наша основная задача. На что участники готовы ради семьи и сближения, как поведут себя в нестандартных и порой экстремальных ситуациях, вы увидите в проекте. Нам очень хочется верить, что ему удастся изменить к лучшему жизнь не только наших участников, но и страну в целом".

Премьера шоу
Премьера шоу "Родичі в турне" состоится этим летом
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Во время путешествия участники открывают для себя новые уголки Украины. В незнакомых местах им предстоит выполнить оригинальные задания, которые максимально раскроют отношения между родственниками и объединят их ради благородной цели.

"Этот проект прекрасен тем, что в нем семейная тема сопряжена с темой путешествий, все это я люблю. Мы также выполняем социальную миссию, которая часто касается детей, что особенно радует. 90% мест, в которых мы бывали – открытие как для меня, так и для наших героев. Например, несмотря на мое увлечение кулинарией, мне бы никогда не пришло в голову поехать на ферму улиток, которая оказалась очень интересной", – раскрывает секреты ведущий Григорий Герман.

Телеканал "Украина" запускает новое тревел-шоу
Телеканал "Украина" запускает новое тревел-шоу
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Зрители узнают, как разводят и выращивают улиток в Ровно и буйволов на Закарпатье, увидят полноводный водопад и самое большое озеро в Карпатах, а также узнают, где в Украине найти сыр, который может соперничать со швейцарским по вкусу. Но главной целью команд остается социальная мечта, на реализацию которой необходим главный приз.

Права на формат принадлежат: Story Lab Ukraine, авторы проекта: Павел Черепин и Наталья Гордиенко.

Премьера шоу "Родичі в турне" состоится 29 июля на телеканале "Украина".

Проект "Родичі в турне" реализуется телеканалом "Украина" и продакшеном Film.ua при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Проведение этого проекта стало возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью канала "Украина" и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

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