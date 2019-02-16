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Новости "Сегодня" готовят ряд эксклюзивов с церемонии вручения премии "Оскар"

На месте события будут работать известный блогер Дэн Кушнарев и оператор Олег Середицкий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:55
"Оскар 2019"
"Оскар 2019"
Фото: Getty Images

Редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки 91-й церемонии награждения лауреатов премии "Оскар", которая состоится 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Съемочная группа "Сегодня" – единственная из украинских медиа будет работать на престижном кинособытии.

Творческую команду "Сегодня" будут представлять известный блогер Дэн Кушнарев и оператор Олег Середицкий. Они будут пристально следить за подготовкой к событию, готовить эксклюзивные материалы с красной дорожки и прямые включения с самой церемонии.

"Мы недавно начали сотрудничество с Дэном Кушнаревым. Он обеспечивал репортажами с красной дорожки "Золотого Глобуса" зрителей и читателей "Сегодня". Дэн идеально соответствует современному тренду синергии медиа – он одновременно готовит репортажи для эфира новостей "Сегодня", эксклюзивные материалы для нашего сайта Сегодня.Lifestyle и еще выкладывает много закулисной информации в соцсетях уже как блогер, но представитель именно нашего информационного бренда", – отмечает директор департамента информационного вещания, главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак.

Зрители канала смогут отслеживать информацию в выпусках новостей "Сегодня" на канале "Украина", а также на сайте "Сегодня.ua".

Напомним, канал "Украина приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения кинопремии "Оскар". Шестой год подряд телеканал "Украина" предоставляет зрителям уникальную возможность – увидеть, как проходит главное событие в мире киноиндустрии. В рамках трансляции на канале "Украина" также пройдет марафон, ведущими которого станут Александр Скичко и Светлана Катренко.

Смотрите прямую трансляцию 91-й церемонии вручения премии "Оскар" в ночь с 24 на 25 февраля с 1:30 на телеканале "Украина".

Смотрите видео о том, как объявили номинантов на премию "Оскар":

 

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Источник: Сегодня
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