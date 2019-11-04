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Новые фильмы Marvel: все, что нужно знать о 4-й фазе киновселенной

В год студия планирует выпускать 3-4 фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:19
Натали Портман появится в новом фильме про Тора
Натали Портман появится в новом фильме про Тора
Фото: Getty Images

Студии Disney и Marvel, которая официально подтвердила продолжение "Человека-муравья", планируют выпускать в год по 3-4 фильма в рамках своей киновселенной. Об этом рассказал креативный директор Walt Disney Studios Алан Хорн в беседе с The Hollywood Reporter.

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Отметим, что нынешний год стал очень насыщенным для Marvel. Помимо ряда других крупных фильмов, вышли "Мстители: Финал", которые положили конец грандиозной "Саге бесконечности", продлившейся более десяти лет!

Четвертая кинофаза от Marvel
Четвертая кинофаза от Marvel
Фото: Instagram

"Президент Marvel Studios Кевин Файги продолжает усердно работать. Он будет выпускать по три или четыре фильма в год. Все эти проекты очень отличаются друг от друга, так что время покажет", – отметил Хорн.

Начало нового цикла для Marvel обозначат долгожданные фильмы "Черная вдова" и "Вечные". Эти картины выйдут в следующем году и станут первыми в Четвертой фазе киновселенной. Также в нее войдут анонсированные "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" и "Тор: Любовь и гром" – релиз этих проектов запланирован на 2021 год.

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Также известно, что выход "Черной пантеры 2" намечен на 2022 год. Кроме того, Marvel занимается созданием целого ряда телесериалов, в числе которых "Сокол и Зимний Солдат" (2020), "Локи" (2021), "Ванда/Вижн" (2021), а также анимационный сериал "Что, если…?" (2021).

Напомним, ранее компания Marvel на ежегодном фестивале Comic Con в Сан-Диего раскрыла секреты по предстоящей четвертой фазе своей киновселенной, которая начнется именно после "Мстителей".

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