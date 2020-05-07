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Новые интересные сериалы, которые вышли в 2019-2020

Время расслабиться с чашкой какао и насладиться просмотром

Дарина Алексеева
Сегодня, 13:18

Если вы в поиске отличного сериала, но потерялись в огромном потоке новинок и хитов телевидения, Сегодня.Lifestyle собрали 7 интересных сериалов, вышедших в 2019-2020, которые вы могли пропустить. Все сериалы доступны к просмотру онлайн на платформе oll.tv.

Ранее мы рекомендовали 5 бесподобных комедий о любви на вечер среды, а также делились подборкой крутых фильмов, которые выиграли "Оскар".

Новый Папа

Кадр из сериала "Новый Папа"
Кадр из сериала "Новый Папа"
Фото: Imdb.com

Маэстро Паоло Соррентино снял продолжение "Молодого Папы". Драматический сериал, в котором сыграли Джуд Лоу и Джон Малкович, расскажет как кардиналы решают выбрать нового Папу, так как спустя девять месяцев Папа Пий XIII все еще в коме. Им становится Иоанн Павел III, сэр Джон Брэннокс, который лишь добавляет католической церкви новых проблем. В это время папа Пий XIII начинает подавать слабые признаки жизни.

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Шучу

Кадр из сериала "Шучу"
Кадр из сериала "Шучу"
Фото: Imdb.com

Известный сериал в жанре драмеди с восхитительным Джимом Керри был продлен на второй сезон, который вышел в феврале этого года. Действие разворачивается в Колумбусе, штате Огайо, а в центре сюжета – телеведущий детского шоу по имени Мистер Пиклс, в жизни просто Джефф. Он обожаем детьми и их родителями, но несчастен в личной жизни. Джефф переживает трагедию в семье, и с каждым днем его состояние становится все хуже.

Темные начала

Кадр из сериала "Темные начала"
Кадр из сериала "Темные начала"
Фото: Imdb.com

ВВС и HBO экранизировали легендарный цикл фантастических книг Филипа Пулмана "Темные начала", задействовав звездный актерский состав: Джеймс МакЭвой, Рут Уилсон, Том Хупер, Джеймс Космо и молодая талантливая актриса Дафни Кин. Дафни играет 12-летнюю девочку по имени Лира, которая живет под присмотром своего дяди и ведет достаточно уединенную жизнь. Однажды она сталкивается с загадочной исследовательницей, после чего отправляется в опасное приключение, чтобы найти пропавшего друга и раскрыть заговор с участием похищенных детей.

Разведка

Кадр из сериала "Разведка"
Кадр из сериала "Разведка"
Фото: Imdb.com

Росс Геллер из "Друзей" (Дэвид Швиммер) отправился в "Разведку". По сюжету агент Джерри объединяется с компьютерным аналитиком Джозефом, чтобы сформировать новое подразделение по киберпреступности в правительственном штабе связи Великобритании. Несмотря на то, что Джерри абсолютно не разбирается в профессии, он решает установить свои порядки и набивает себе цену. Комедийный сериал раскроет работу государственных структур с неожиданной стороны.

Авеню 5

Кадр из сериала "Авеню 5"
Кадр из сериала "Авеню 5"
Фото: Imdb.com

"Доктор Хаус" отправился в космос и теперь должен спасти всю команду и экипаж. Главный герой – капитан корабля Авеню 5, Райан Кларк (Хью Лори) отправляется в круиз на космическом корабле, который терпит бедствие. Вместо ожидаемых 8 недель, тысячи пассажиров и экипаж застряли в космосе на 3 года. Райану придется спасать положение, но это становится намного сложнее, когда выясняется, что корабль управляется автопилотом, а сам капитан и члены экипажа – нанятые актеры.

Томми

Кадр из сериала "Томми"
Кадр из сериала "Томми"
Фото: Imdb.com

В центре драматического сериала – Эбигейл Томас (Томми) – первая женщинаначальница Полицейского департамента Лос-Анджелеса. Эту должность Эбигейл получила недавно и тут же принялась устанавливать новые, подчас жесткие порядки. Теперь ни бизнесмены, ни политики, ни прочие сильные мира сего не смогу так просто влиять на систему правосудия, но и Томми придется не легко.

Допрос

Кадр из сериала "Допрос"
Кадр из сериала "Допрос"
Фото: Imdb.com

Сериал "Допрос" основан на реальных событиях: 30 лет назад молодой мужчина был осужден за жестокое убийство матери. Каждый эпизод построен на реальных протоколах допросов — так создатели дают зрителю возможность понять, что чувствуют главные герои. В сериале приняли участие Питер Сарсгаард ("К-19", "Воспитание чувств") и Коди Смит-Макфи ("Дорога", "Люди Икс: Апокалипсис").

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3 мая состоялась онлайн церемония вручения "Золота Дзиґа"-2020. Не пропустите 7 фильмов-лауреатов кинопремии, которые вы можете посмотреть онлайн.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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