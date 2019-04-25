Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новые правила и другие названия категорий: чего ожидать от "Оскара 2020"

Американская киноакадемия объявила дату проведения 92-й церемонии награждения "Оскар"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:26
92-я церемония вручения премии "Оскар" Фото: twitter.com/TheAcademy
92-я церемония вручения премии "Оскар"
Фото: twitter.com/TheAcademy

Кажется, только недавно отгремела 91-я церемония награждения кинопремии "Оскар", на которой побывали корреспонденты "Сегодня", как Американская киноакадемия уже объявила дату проведения следующей церемонии. 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе. Об этом говорится на официальном сайте Американской киноакадемии.

Сообщается, что церемонию награждения кинопремии в прямом эфире покажут в 225 странах мира. Также отмечается, что название категории "Лучший фильм на иностранном языке" (Foreign Language Film) изменят на "Международный художественный фильм" (International Feature Film). Организаторы "Оскара" считают, что слово "иностранный" устарело. И шорт-лист данной номинации расширяется до десяти фильмов.

А в категории "Грим и прически" количество номинированных фильмов увеличивается с трех до пяти, а шорт-лист увеличивается с семи до десяти.

Также для участия в категории "Лучший анимационный фильм" проекты не обязательно должны идти в кинотеатрах в течение года, а картины, претендующие на соискание премии в номинациях "Лучший короткометражный анимационный фильм" и "Лучший короткометражный игровой фильм" теперь могут быть показаны только в кинотеатрах в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Впрочем, такие не затрагивают права компаний потокового видео, в том числе Netflix, принимать участие в борьбе за награду.

Напомним, в 2019 году киноакадемики уже пытались внести изменения в правила присуждения и вручения премии "Оскар". Однако, из этого ничего не вышло. Споры разгорелись вокруг намерения Американской киноакадемии сократить в телетрансляции из кинотеатра "Долби" моменты награждения в некоторых номинациях. Конечно же, кинорежиссеры были в ярости и выступили с протестами. После волны протестов и недовольства Академия кинематографических искусств и наук отреагировала на критику. Также киноакадемиков упрекнули в том, что в числе номинантов не оказалось женщин-режиссеров или хотя бы фильмов, снятых женщинами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Мстители: Финал": все, что нужно знать о фильме "Золота Дзиґа 2019": объявлен полный список победителей "Золота Жар-птиця 2019": все подробности грандиозного шоу
оскар фильм премия шорт-лист
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Еврейский салат за 10 минут. Семья останется довольна
Еврейский салат за 10 минут. Семья останется довольна
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Максим Галкин заснял 70-летнюю Аллу Пугачеву в слезах и пижаме
Максим Галкин заснял 70-летнюю Аллу Пугачеву в слезах и пижаме
Домашние хачапури с сыром на кефире
Домашние хачапури с сыром на кефире

Популярные статьи

Сегодня, 11:47Fun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:21Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 08:12Fun

Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

Сегодня, 08:12Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Сегодня, 08:10Fun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

Вчера, 13:17Fun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

23 апреляFun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 апреляWellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

23 апреляFun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

23 апреляFun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

23 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овнам стоит держать эмоции при себе, а Ракам – не гнаться за большими деньгами

22 апреляШоу-бизнес

Помада и яркое пальто: как сейчас выглядит 13-летняя дочь Тома Круза

22 апреляFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

22 апреляТехно

Google откажется от Chrome на Android

22 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Новости партнеров

«Говорили - я получила звание, танцуя перед Политбюро на столе»
«Говорили - я получила звание, танцуя перед Политбюро на столе»
Максим Галкин заснял 70-летнюю Аллу Пугачеву в слезах и пижаме
Максим Галкин заснял 70-летнюю Аллу Пугачеву в слезах и пижаме
Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли
Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Дружини українських футболістів балують своїх шанувальників. Фото
Дружини українських футболістів балують своїх шанувальників. Фото
"Игра смерти": последний фильм Брюса Ли
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума
10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума