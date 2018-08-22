Новые сестры, старая магия: появились крутые промо ремейка "Зачарованных"

Новая же история будет посвящена сестрам Мэгги, Мэл и Мейси

Кадр из сериала "Зачарованные"

Совсем недавно американская телекомпания CW шокировала всех новостью о том, что готовится перезапуск популярного телесериала "Зачарованные". Однако, действие будет происходить в наши дни. Для того чтобы сделать сестер Халливелл более современными, сценаристы решили ввести такие темы, как феминизм.

Поклонники разделились на два фронта: одни ждут с нетерпением премьеры, а другие – откровенно выражают свое недовольство. Но после выхода первого трейлера все стало на свои места и новый сериал ждут, считая дни.

В преддверии премьеры канал CW показал еще парочку новых промо-видео сериала. Новая же история будет посвящена сестрам Мэгги, Мэл и Мейси. Их сыграли 34-летняя Мелони Диас, 28-летняя Мадлен Манток и 22-летняя Сара Джеффри. Также в перезагрузке снялся Руперт Эванс, известный по сериалу Amazon "Человек в высоком замке".

Премьера запланирована на октябрь.

Напомним, канал The CW уже вовсю готовится к осени и объявляет даты премьер новых сезонов всех своих сериалов, от старых супергеройских проектов и "Сверхъестественного" до нашумевшего новичка-ремейка "Зачарованных".