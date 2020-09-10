Новые стандарты "Оскара": ложная тревога или правила действительно повлияют на Голливуд

Новые требования Киноакадемии вызвали немалый резонанс

В следующем году состоится 93-я церемония награждения "Оскар", который перенесли на несколько месяцев из-за пандемии. Меньше десяти лет осталось до 100-летнего юбилея престижной премии, которая присуждается Американской киноакадемией. За это время организация внесла не одно изменение и правила "Оскара".

"Оскар" Фото: Getty Images

Например, в этом году, чтобы избежать отмены церемонии, киноакадемия изменила правила "Оскара", и теперь в номинации "Лучший фильм" могут быть представлены лишь 10 кинолент. Фиксированное количество номинантов в категории "Лучший фильм" позволит комитету "Оскара" уделить должное внимание работам азиатских и темнокожих кинематографистов. До этого момента количество фильмов-номинантов колебалось из года в год.

А вчера, 8 сентября, были объявлены новые требования для номинантов на "Лучший фильм", которые призваны увеличить равноправное представление разных групп населения на экране, а также лучшего отразить разнообразия зрителей, идущих в кино.

Однако новые правила вызвали немалую путаницу, за которой последовали скандальные высказывания знаменитостей, кинокритиков и просто киноманов.

Что на самом деле означают новые правила "Оскара"

Американская киноакадемия объявила новые стандарты и требования к фильмам, которые будут претендовать на "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Эта номинация считается главным "Оскаром", который в этом году получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

"Паразиты" Фото: YouTube

Согласно новым правилам, которые опубликованы на сайте Американской киноакадемии, картина-претендент на "Лучший фильм" должен соответствовать двум из четырех стандартов.

Первый стандарт репрезентативности включает требования к актерскому составу и сюжету фильма. Достаточно выполнить одно из трех требований.

По меньшей мере, исполнитель одной из главных или второстепенных ролей должен быть представителем расовых или этнических меньшинств (азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение, коренной житель Гавайев или других островов Тихого океана и другие.

Основная сюжетная линия или тема фильма должна быть связана с одной из этих групп населения.

Как минимум 30% исполнителей второстепенных и эпизодических ролей должны быть женщинами, представителями ЛГБТК+ и расовой или этнической групп, людьми с когнитивными или физическими особенностями, глухие или слабослышащие.

Второй стандарт описывает требования к съемочной группе. Минимум две главные творческие позиции в съемочной группе занимают женщины, представители ЛГБТК+ и расовой или этнической групп, люди с ментальными или физическими особенностями. Представители этих групп должны также составлять по меньшей мере треть всей команды фильма.

Третий стандарт включает требования к студии, которая выпускает фильм. Чтобы соответствовать этому стандарту, студия обязана предоставить возможность оплачиваемой стажировки женщинам, представителям ЛГБТК+ и расовой или этнической групп, людям с ментальными или физическими особенностями. Также студия предоставляет вышеперечисленным группам возможность повышения квалификации или обучения в процессе работы над фильмом.

Четвертый стандарт описывает требования, которые относятся к маркетинговому аспекту производства. Чтобы попасть в эту категорию, студия или компания, распространяющая фильм, должны иметь в своих командах по маркетингу, рекламе или дистрибуции несколько руководителей из недостаточно представленных групп населения.

"Ложная тревога" или новые правила повлияют на Голливуд?

Кинокритик Алисса Уилкинсон в американском издании Vox пишет, что сейчас трудно предположить, как в действительности новые стандарты отразятся на голливудской киноиндустрии.

Однако на самом деле, киноленте будет сложно не соответствовать двум из четырех требований.

"Для того, чтобы представить фильм на рассмотрение как "Лучший фильм", потребуется заполнить конфиденциальную форму за два года, прежде чем правила вступят в силу. Это означает, что кинокомпании, стремящиеся получить награды, смогут узнать, соответствуют ли они требованиям, и смогут исправить это до 2024 года", – пишет Алисса Уилкинсон.

По мнению кинокритика, самый простой способ обеспечить компании или студии номинацию на "Оскар" в категории "Лучший фильм", соответствовать всего двум требованиям:

сделать постоянные оплачиваемые стажировки и возможности карьерного роста для людей из недостаточно представленных групп;

гарантировать, чтобы люди из недостаточно представленных групп занимали ключевые позиции в команде.

Тогда кинолента, в которой не играют представители расовых или этнических меньшинств, а тема и сюжет не связаны с одной из этих групп населения, все равно сможет претендовать на главный "Оскар".

Какие фильмы могли бы получить главным "Оскар" по новым правилам

Например, "Ирландец" Мартина Скорсезе, несмотря на то, что в главных ролях – белые мужчины, все равно мог бы быть представлен как "Лучший фильм" на "Оскаре". Многие коллеги Мартина Скорсезе, например продюсер Эмма Тиллинджер Коскофф, кастинг-директор Эллен Льюис, женщины. Кроме того, в компании Netflix, которая занималась производством и дистрибуцией фильма, многие должности, включая ключевые, заняты именно женщинами и представителями расовых меньшинств.

Кадр из фильма "Ирландец" Фото: YouTube

Кинолента Греты Гервиг "Маленькие женщины", несмотря на то, что актерский состав – представители белого населения, соответствует критериям первой категории. Исполнители главных ролей – женщины, как и режиссер и продюсерская группа. Кроме того, треть команды фильма также являются людьми, которые относятся к недостаточно представленным группам населения. А это соответствует второму стандарту.

"Маленькие женщины" / Vanity Fair

Вероятно, новые правила Американской киноакадемии по большей мере связаны не столько с увеличением разнообразия историй, которые зрители смотрят в кинотеатрах, а сколько с поощрением различных методов найма и производства.

Не просто так Академия вводит новые правила с 2024 года. У организации будет несколько лет, чтобы посмотреть, как эти стандарты повлияют на кинопроизводство, чтобы, возможно, внести доработки и коррективы.

Тем не менее, стремясь создать такие крупные системные изменения в голливудской отрасли, Академия сделала "Оскар" лишь более формальным. Возможно, в 2024 году "Оскар" будет совершенно не тем, каким мы его знаем за последние десятилетия.

Напомним, что в этом году премии "Оскар" и "Золотой глобус" перенесли на несколько месяцев.

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