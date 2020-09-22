Новые традиции современной украинской кухни в премьерном сезоне "Свекруха чи невістка"

Григорий Герман обещает, что зрители будут впечатлены уникальными рецептами блюд

С 5 октября в 10:20 на телеканале "Украина" начнется показ премьерных выпусков нового сезона семейного кулинарного реалити "Свекруха чи невістка" с ведущим Григорием Германом. Посвящен он будет глубине и изысканности современной украинской кухни.

"Свекруха чи невістка" с ведущим Григорием Германом Фото: пресс-служба

Телеканал "Украина" и продакшн-компания "Теле Про" подготовили для зрителей четвёртый сезон любимого кулинарного шоу, где в битве за звание лучшего повара сойдутся невестки и свекрови, а также другие члены семей. 24 невероятные истории отношений, колоритные герои, острые семейные конфликты и философский подход к их решению. Отчаянная борьба того стоит – победитель получит не только звание лучшего кулинара в семье, но и 10 000 грн.

По словам бессменного ведущего кулинарного шоу Григория Германа, четвертый сезон надолго запомнится зрителям не только уникальными рецептами, но и участниками. Новые истории и интересные герои с их непростыми судьбами и сложными решениями научат украинцев правильно, а главное – своевременно решать семейные конфликты. Среди героев сезона: невестка, которая шантажирует мужа и свекровь детьми; темнокожий мужчина, отец пятерых детей, который смог дать свою фамилию только последним двум; свекровь, которая избила мать своей невестки; свекровь, которая нанимает бомжей помогать по хозяйству.

"Свекруха чи невістка" Фото: пресс-служба

"Всегда в конфликте есть две стороны. Но мы обязательно докопаемся до основ конфликта, рассмотрим его и постараемся сделать выводы. И конечно же, мы поразим зрителя уникальными рецептами украинской кухни!" – комментирует ведущий шоу "Свекруха чи невістка" Григорий Герман.

"Свекруха чи невістка" Фото: пресс-служба

Участники четвертого сезона шоу "Свекруха чи невістка" вместе с ведущим приготовят блюда по уникальным рецептам современной украинской кухни. К тому же, в каждой программе зрителей ждет много полезных советов: как сэкономить, подготовив продукты для рецептов собственноручно, чем заменить те или иные продукты, как за минимальные деньги приготовить вкусное и питательное изысканное блюдо.

Как сообщалось ранее, "Свекруха чи невістка" – это украинская адаптация популярного турецкого формата Rivals-in-Law, который успешно выходит в 8 странах мира. Разработкой украинской версии шоу занимается продакшн-компания "Теле Про". Ведущий проекта Григорий Герман – настоящий эксперт не только на телевизионной, но и на реальной кухне. Он помогает свекровям и невесткам Украины разбираться в тонкостях не только кулинарии, но и семейной жизни.

Смотрите премьеру четвертого сезона семейного кулинарного реалити "Свекруха чи невістка" с понедельника по четверг в 10:20 на телеканале "Украина".

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