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Новый фильм о Человеке-пауке установил рекорд проката

Картина возглавила кинопрокат в США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Фото: YouTube

Марвеловский фильм "Человек-паук: Вдали от дома", обзор которого мы сделали ранее, возглавил американский и международный прокаты по итогам прошедших выходных. Об этом сообщил специализированный сайт Box Office Moj.

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Так, в Северной Америке фильм заработал впечатляющие 185 млн долл в дебютный выходные, а в мировом – еще 395 долл. Общая касса экранизации комиксов Marvel составила 580 млн долл и уже с лихвой окупила производственный бюджет в 160 млн долл.

Также новый фильм о "Человеке-пауке" установил рекорд по сборам среди фильмов, стартовавших во вторник – 39,3 млн долларов.

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Фото: YouTube

На втором месте оказался анимационный фильм "История игрушек 4", собравший в свои третьи выходные 34,3 млн. Мировые сборы достигли 650 млн. А третье осталось за музыкальной комедией под названием "Вчера", финишировавшей с результатом 10,7 млн долл.

Также стоит отметить, что мировые сборы экранизации комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" превысили 2,772 млрд долл. Блокбастеру не хватает лишь 16 млн, чтобы опередить "Аватар" и стать самым кассовым фильмом в истории.

Напомним,  портал Just Jared составил список фильмов Marvel от худшего к лучшему на основе оценок, выставленных фильмам на портале Rotten Tomatoes. Фильм "Человек-паук: Вдали от дома" занял высокую позицию в рейтинге.

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Источник: Сегодня
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