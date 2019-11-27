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"Новый Папа": HBO назвал дату выхода сериала с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

Новый сериал мы увидим уже в следующем году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:22
Кадр из сериала "Молодой Папа"
Кадр из сериала "Молодой Папа"
Фото: YouTube

Телеканал HBO после того, как опубликовал второй тизер, назвал и дату выхода сериала Паоло Соррентино "Новый Папа". Отметим, что главные роли в картине сыграли Джуд Лоу и Джон Малкович. Как сообщает The Wrap, премьера сериала состоится 13 января 2020 года.

Узнайте подробности личной жизни Джуда Лоу:

В новом сериале также появятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

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Отметим, что новый сериал не будет вторым сезоном "Молодого Папы" (2016), где Джуд Лоу сыграл вымышленного персонажа Ленни Белардо — итальянца, рожденного в США и ставшего Папой Римским Пием XIII. Как сообщалось ранее, действие будет происходить в той же "вселенной современных Пап". По сюжету "Нового Папы", Ленни Белардо находится в коме, поэтому Ватикан находится в поисках нового Папы.

Постер к сериалу "Новый Папа"
Постер к сериалу "Новый Папа"
Фото: Twitter

А вот на новом постере как изображены персонажи Джуда Лоу и Джона Малковича. Также указана дата премьеры.

Напомним, ранее канал HBO опубликовал снимок, на котором изображен Джуд Лоу и Джон Малкович, которые исполнят главные роли в проекте "Новый Папа".

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Джуд Лоу HBO Джон Малкович Молодой Папа Новый Папа
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