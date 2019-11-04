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"Новый Папа": появился крутой тизер-трейлер сиквела "Молодого Папы"

Во втором сезоне также сыграет Джуд Лоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Кадр из сериала "Молодой Папа"
Кадр из сериала "Молодой Папа"
Фото: YouTube

На YouTube-канале HBO появился свеженький тизер-трейлер сериала "Новый Папа", который является сиквелом "Молодого Папы" и отражающий положение дел в Риме после финала первого сезона.

Узнайте подробности женитьбы актера из сериала "Новый Папа" Джуда Лоу:

В сериале режиссера Паоло Соррентино рассказывается о жизни вымышленного Папы Римского Пия XIII (Джуд Лоу) с неортодоксальными взглядами на место Католической Церкви в мире. Случившееся в финале первого сезона вынуждает римских кардиналов заняться выборами нового Папы (Джон Малович), но Ленни Белардо напоминает о себе в самый неподходящий момент.

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В сиквеле также снимаются Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Сесиль де Франс, Людивин Санье, Маурицио Ломбарди, Генри Гудман, Ульрих Томсен, Марк Иванир, Массимо Гини, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и Юлия Снигирь.

Премьера продолжения состоь ится в январе 2020 года.

Напомним, недавно в сети появились снимки самого Джуда Лоу со съемок в Венеции, при чем – в одном белье. 46-летний актер предстал в белоснежных плавках, продемонстрировав подтянутую фигуру.

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