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Новый рекордсмен: "Звездные войны 9" собрали более 500 миллионов долларов

Сначала в СМИ появилась информация, что фильм провалился в прокате

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25
"Звездные войны"
"Звездные войны"
Фото: YouTube

Недавно в широкий прокат вышел девятый эпизод саги "Звездные войны". Несмотря на критику и тихий старт, кассовый сбор финального эпизода эры Скайуокеров собрал более полумиллиарда долларов.

Фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории, смотрите подробности:

В сети появилась информация, что "Звездные войны" с треском провалились в китайском прокате, собрав за первый уикенд всего 12 миллионов долларов.

Однако позже иностранные издания писали, что в домашнем релизе лента набирает обороты, собрав в день Рождества 35 миллионов долларов. А теперь издание Deadline сообщает, что IX эпизод "Звездных войн" суммарно заработал более 500 миллионов долларов.

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Как известно, по состоянию на 26 декабря 2019 года фильм собрал 29,3 миллиона долларов в Германии, 22,8 миллиона долларов во Франции, 19,8 миллиона долларов в Японии и 15,5 миллиона долларов в Австралии. Сейчас 9 эпизод саги отстает в заработке от восьмой серии примерно на 15%.

Напомним, ранее в сети появились персонажные постеры нового фильма Джей Джей Абрамса.

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