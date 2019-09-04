Новый трейлер фильма "Стриптизерши" покорил сеть: интересное видео

Главную роль в картине исполнила Дженнифер Лопес

Кадр из фильма "Стриптизерши" Фото: YouTube

В сети появился новый яркий трейлер фильма "Стриптизерши". В картине главную роль исполнила актриса и певица Дженнифер Лопес. Также в картине сыграла американская хип-хоп-исполнительница Карди Би (Cardi B), а также Лили Рейнхарт, Джулия Стайлз, Кеке Палмер и др.

Кстати, Дженнифер Лопес отпраздновала свое 50-летие. Смотрите видео об этом:

Сценаристом и режиссером фильма выступает Лорин Скафария. Действие фильма будет происходить в Нью-Йорке. Фильм основан на статье американской журналистки Джессики Пресслер The Hustlers at Scores.

Это реальная история, которая расскажет о работницах стрип-клуба, которые обманули самых богатых клиентов с Уолл-стрит. Дженнифер Лопес досталась роль предводительницы группы амбициозных девушек.

В украинский прокат картина выйдет 12 сентября.

Напомним, ранее певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала весьма эротичный снимок в своем Instagram. На фото певица в образе из фильма "Стриптизерши", в котором она сыграла главную героиню Рамону.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram