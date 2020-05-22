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Новый трейлер засекреченного боевика Кристофера Нолана "Довод" показали в игре Fortnite – украинский трейлер

Сегодня, 18:29

В главных ролях Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон

Вышел новый трейлер фильма "Довод" режиссера Кристофера Нолана, который долгое время интриговал зрителей, держа сюжет в тайне.

Официальный трейлер опубликовала студия Warner Bros., который уже можно посмотреть в украинском дубляже. Главные роли в боевике сыграли Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана, Димпл Кападия и 87-летний Майкл Кейн, который сыграл в более, чем ста фильмах. Это уже восьмая совместная работа Кристофера Нолана и актера Майкла Кейна.

Кадр из фильма "Тенет"
Кадр из фильма "Тенет"
Фото: Imdb.com

По сюжету вооруженный только одним словом – Тенет – и сражающийся за выживание всего мира, главный герой (Джон Дэвид Вашингтон) путешествует по миру международного шпионажа с миссией, которая разворачивается за пределами реального времени.

Премьера трейлера фильма "Довод" состоялась в популярной игре Fortnite.

По словам Роберта Паттинсона в интервью для USA Today, что сценарий был настолько засекречен, что ему было разрешено прочитать его только один раз, когда он был закрыт в комнате.

Смотрите украинский трейлер фильма "Тенет":

Съемки фильма стартовали в 2019 году и проходили в Великобритании, Эстонии, Италии и даже Индии. Интересно, что действие сюжета фильма разворачивается и в Украине, однако эти эпизоды были сняты в Эстонии.

Дата выхода фильма "Довод" в Украине – 16 июля 2020 года.

Музыку к фильму написал Людвиг Йоранссон, среди его работ: "Рокки", "Крид", "Черная пантера". Ранее Кристофер Нолан постоянно сотрудничал с немецким композитором Хансом Циммером ("Пираты Карибского моря", "Интерстеллар", "Шерлок Холмс"), но в этот раз он был занят работой над музыкой к фильму "Дюна", в котором сыграли Дэйв Батиста и Тимоти Шаламе.

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