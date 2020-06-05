Новый украинский приключенческий истерн о казаках "Фортеця Хаджибей": эффектные кадры, сюжет, актеры и дата премьеры

Исторический приключенческий фильм порадует украинского зрителя

Завершились съемки исторического приключенческого фильма "Фортеця Хаджибей", производством которого занимается Одесская киностудия. Премьера фильма ожидается в октябре 2020 года.

Кадр со съемок фильма "Крепость Хаджибей" Фото: facebook.com/cnmt.co

"Фортеця Хаджибей" – это копродукция Украины, Грузии и Турции, а рабочее название проекта "Память солнца". Работа над фильмом началась еще в декабре 2018 года. Режиссером выступил Константин Коновалов, который писал сценарий к фильму "Круты 1918", ставший лучшим фильмом 2020 года по мнению зрителей, а также к киноленте "Тот, кто прошел сквозь огонь".

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Как сообщается в официальном синопсисе истерна "Фортеця Хаджибей", действие разворачивается в 18 веке. Российская империя ведет войну против Османской империи, а ее союзниками становятся задунайские казаки. В их руки попадает важнаявоенная информация, и козак Андрей должен передать ее в Стамбул. Однако для этого ему необходимо освободить из темницы отца своей возлюбленной Фатимы – коменданта Ахмета-паша. Андрей и Фатима должны решиться на опасную операцию.

Кадр со съемок фильма "Крепость Хаджибей" Фото: facebook.com/cnmt.co

Наряду с борьбой добра и зла, приключенческой линией и екшеном, в киноленте разворачивается трогательная любовная линия, и, конечно же, затрагиваются такие темы, как благородство и отважность.

Авторы сценария фильма "Фортеця Хаджибей": Евгений Тимошенко и Константин Коновалов.

Кадр со съемок фильма "Крепость Хаджибей" Фото: facebook.com/cnmt.co

Роли исполнили: Александр Соколов, Дерен Талу, Ираклий Маруашвили, Екатерина Шевченко, Юрдаер окурите, Олег Симоненко, Александр Половец, Георгий Делиев, Дмитрий Рыбалевский, Денис Фалюта, Сюхан Самьели, Вячеслав Украинский, Владимир Миняйло, Игорь Волосовский, Анатолий Дриженко, Ирина Новоселова.

Кадр со съемок фильма "Крепость Хаджибей" Фото: facebook.com/cnmt.co

Съемки исторического приключенческого фильма прошли в павильонах Одесской киностудии, в Грузии и Турции. Основные сцены снимали на территории Белгород-Днестровской крепости, которая была построена еще в 13 веке.

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