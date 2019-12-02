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"Ножи наголо" и "Черный ворон": что посмотреть в кино на выходных

В широкий прокат выходят самые ожидаемые фильмы декабря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:49
"Ножи наголо"
"Ножи наголо"
Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах на широкие экраны выходит семь новых премьер. На этой неделе 2-8 декабря 2019 можно будет посмотреть норвежское фэнтези "Земля троллей-2: в поисках Золотого замка", комедийный детектив "Ножи наголо", детские мультфильмы "Стражи Арктики" и "Тайна Мосли", украинскую историческую драму "Черный ворон", биографическую драму "Аэронавты", мелодраму "Фабрика грез".

Предлагаем афишу главных кинопремьер недели 2-8 декабря 2019.

"Земля троллей-2/ Эспен в поисках золотого замка"

В первой части фильма Эспен посещал королевство злых троллей, чтобы спасти из плена принцессу. За это он получил благодарность и уважение родителей принцессы Кристин – короля и королевы. В этот раз Эспену предстоит спасать уже правящую чету, ведь их отравили и они находятся на грани смерти. Единственное спасение – живая вода, которая хранится в Золотом замке. Эспен вместе с Кристин отправляются в опасное путешествие, и снова через страну троллей. На пути они встретят много преград, но также обретут верных друзей.

"Ножи наголо"

У известного автора криминальных романов – 85-летний юбилей. По этому поводу в его особняке устраивают грандиозную вечеринку, где соберется вся семья. Мало сказать, что родственники не любят друг друга, они буквально ненавидят каждого члена своей семьи. На следующий день после праздника Харлана находят мертвым. Под подозрением оказываются абсолютно все, даже обслуживающий персонал. Расследовать загадочную смерть писателя будет Бенуа Блан. Перед ним стоит очень сложная задача, ведь мотив совершить убийство был у каждого присутствующего.

"Стражи Арктики"

В центре сюжета ЗвероПолюс. Песец Свифти работает здесь в Арктической почтовой службе. Малыш мечтает войти в команду курьеров-хаски. Ему предоставляется возможность доказать, что он этого достоин: Свифти крадет сани и делает доставку таинственной посылки в крепость. В этом таинственном месте скрывается Отто Фон Моржус.

Цель злодея – растопить полярные льды, а после – править миром. Спасать родные пенаты Свифти будет вместе с друзьями: белым мишкой, альбатросом, выдр, лисицы. Их усилия должны спасти Планету.

"Тайна Мосли"

Торифанты – милые и добродушные создания. Но они уже долгое время находятся в рабстве у людей, которые их жестоко эксплуатируют. Приходит день, когда они приняли решения сопротивляться условиям жизни и восстать против людей. Торифант Мосли узнает, что когда-то они тоже ходили на двух ногах и были свободными. Тогда вместе с маленьким сыном они сбегают от своего хозяина. Герои отправляются в опасное путешествие, навстречу новому, в поисках свободы и легендарного города, где можно начать жить заново.

"Черный ворон"

Главный герой ленты – Иван, по прозвищу Ворон. Ему выпала судьба стать участником повстанческого движения времен существования Холодноярской республики. Многовековая жажда свободы украинцев не дает Ивану покоя, он не может спокойно смотреть на события, которые происходят в его родном селе. Ворону придется пожертвовать семейным уютом и благополучием: он разворачивает борьбу за независимость родного края, светлое будущее своих внуков и правнуков. Картину сняли по одноименному роману Василия Шкляра. В книге события разворачиваются на Черкащине, но снимали ленту на территории Киево-Печерского заповедника.

"Аэронавты"

Фильм основан на реальных событиях. На дворе 1862 год. В это время права женщин всячески ущемлялись, а научные открытия высмеивали и не давали изобретателям развиваться. Джеймс Глейшер – метеоролог-новичок, готовящийся совершить научный прорыв. Его открытие заключается в том, что можно прогнозировать погодные условия. Для этого Глейшер должен подняться на недосягаемую ранее высоту на воздушном шаре.

Самому это сделать трудно, но помогать ему вызвалась богатая чудачка Амелия Рен. Женщина буквально "фанатеет" от воздушных шаров, выступая в качестве пилотессы. У каждого своя цель, но достигнуть ее они могут исключительно вместе. Их ждет опасное путешествие на аэростате, туда где сильно разряжен воздух, а шансы выжить минимальны...

"Фабрика грез"

В 1961 году в Германии сложна политическая ситуация, закрыты границы, установлена Берлинская стена. Эмиль работает актером массовки на киностудии "ДЭФА" в Восточной Германии. Однажды парень встречает французскую танцовщицу Милу и влюбляется в нее.

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Они оказываются по разные стороны Берлинской стены. Чтобы спасти любовь, Эмиль решается снять кино, где в главной роли выступит именно Мила. Поможет ли этот хитрый шаг влюбленным воссоединиться?

Напомним, что с 28 ноября в прокат вышли такие фильмы: английская драма "Аббатство Даунтон", криминальная драма "21 мост", исторический триллер Агнешки Холланд "Цена правды", шведская фантастическая лента "Вальгалла: Тор Рагнарек", а также комедия "Свадебный год".

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