О 90-х в Украине: съемки нового фильма Олега Сенцова начнутся осенью

Препродакшн проекта начался еще семь лет назад

Совет по государственной поддержке кинематографии принял решение о предоставлении поддержки проекту криминальной драмы Олега Сенцова "Носорог". Начало съемок запланировано на осень 2020 года.

"Носорог" – криминальная драма, события которой разворачиваются в Украине в 90-е годы. Это эпоха, которая нас всех изменила – переход от Советского Союза к нашим современным дням, но все те вызовы до сих пор остаются актуальными для нашего общества. В украинском кино еще не снимали фильмы об этих временах, поэтому я считаю, что важно поговорить об этом, заглянуть в самих себя, – рассказывает режиссер и автор сценария Олег Сенцов. – О бандитах мы видели много фильмов, но меня интересует прежде всего человек: что он чувствует, почему действует именно так, может ли такой человек измениться... Ведь нет плохих людей, есть люди, которые совершают плохие поступки".

Олег Сенцов Фото: пресс-служба

Фильм создается в копродукции Украины, Германии и Польши. Общий бюджет составляет 1,65 млн евро. Проект "Носорог" является победителем конкурсного отбора кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино 2012 года, и получил главные премии индустриальных секций кинофестивалей в Софии, Ереване и Одессе. Подготовка к съемкам ленты началась еще в 2013 году, однако из-за незаконного заключения режиссера в России, производство фильма не началось.

Украинскую сторону в проекте представляют компании "Край кинема", основанная Олегом Сенцовым в 2008 году, и "Артхаус Трафик". Польские партнеры – Apple Film Production – уже работали с Олегом Сенцовым над созданием фильма "Номера", премьера которого состоялась на Берлинском фестивале в этом году. Немецкая сторона – кинокомпания Ma.ja.de, которая с "Артхаус Трафик" выступала сопродюсерами драмы "Донбасс" Сергея Лозницы, отмеченной премией за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля 2018.

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Финансирование от Государственного агентства Украины по вопросам кино составляет 50 процентов бюджета фильма "Носорог". Ранее проект Олега Сенцова получил финансовую поддержку от немецкого кинофонда Medienboard Berlin-Brandenburg и Польского киноинститута.

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Что известно о режиссере Олеге Сенцове

Олег Сенцов – режиссер, писатель, бывший политзаключенный и общественный активист. Международная премьера его дебютного фильма "Гамер" (2011) состоялась на Роттердамском кинофестивале. В мае 2014 года после аннексии Крыма Россией Сенцов был арестован ФСБ, обвинен в планировании терактов и вывезен в Москву. Олега приговорили к 20 годам колонии, несмотря на отсутствие доказательств, что спровоцировало глобальную кампанию по освобождению режиссера #SaveOlegSentsov. В заключении Сенцов написал сборник рассказов и роман "Купите книгу ­– она ​​смешная". 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Лауреат премии Сахарова "За свободу мысли".

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