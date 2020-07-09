О 90-х в Украине: съемки нового фильма Олега Сенцова начнутся осенью
Препродакшн проекта начался еще семь лет назад
Совет по государственной поддержке кинематографии принял решение о предоставлении поддержки проекту криминальной драмы Олега Сенцова "Носорог". Начало съемок запланировано на осень 2020 года.
"Носорог" – криминальная драма, события которой разворачиваются в Украине в 90-е годы. Это эпоха, которая нас всех изменила – переход от Советского Союза к нашим современным дням, но все те вызовы до сих пор остаются актуальными для нашего общества. В украинском кино еще не снимали фильмы об этих временах, поэтому я считаю, что важно поговорить об этом, заглянуть в самих себя, – рассказывает режиссер и автор сценария Олег Сенцов. – О бандитах мы видели много фильмов, но меня интересует прежде всего человек: что он чувствует, почему действует именно так, может ли такой человек измениться... Ведь нет плохих людей, есть люди, которые совершают плохие поступки".
Фильм создается в копродукции Украины, Германии и Польши. Общий бюджет составляет 1,65 млн евро. Проект "Носорог" является победителем конкурсного отбора кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино 2012 года, и получил главные премии индустриальных секций кинофестивалей в Софии, Ереване и Одессе. Подготовка к съемкам ленты началась еще в 2013 году, однако из-за незаконного заключения режиссера в России, производство фильма не началось.
Украинскую сторону в проекте представляют компании "Край кинема", основанная Олегом Сенцовым в 2008 году, и "Артхаус Трафик". Польские партнеры – Apple Film Production – уже работали с Олегом Сенцовым над созданием фильма "Номера", премьера которого состоялась на Берлинском фестивале в этом году. Немецкая сторона – кинокомпания Ma.ja.de, которая с "Артхаус Трафик" выступала сопродюсерами драмы "Донбасс" Сергея Лозницы, отмеченной премией за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля 2018.
Финансирование от Государственного агентства Украины по вопросам кино составляет 50 процентов бюджета фильма "Носорог". Ранее проект Олега Сенцова получил финансовую поддержку от немецкого кинофонда Medienboard Berlin-Brandenburg и Польского киноинститута.
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Олег Сенцов – режиссер, писатель, бывший политзаключенный и общественный активист. Международная премьера его дебютного фильма "Гамер" (2011) состоялась на Роттердамском кинофестивале. В мае 2014 года после аннексии Крыма Россией Сенцов был арестован ФСБ, обвинен в планировании терактов и вывезен в Москву. Олега приговорили к 20 годам колонии, несмотря на отсутствие доказательств, что спровоцировало глобальную кампанию по освобождению режиссера #SaveOlegSentsov. В заключении Сенцов написал сборник рассказов и роман "Купите книгу – она смешная". 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Лауреат премии Сахарова "За свободу мысли".
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