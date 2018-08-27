О чем и когда будет финальный сезон "Игры престолов"

Просто канал HBO показал ролик, посвященный всем главным премьерам канала в 2019 году

Кадр из сериала "Игра престолов"

HBO радует поклонников своими проектами и наконец выпустил видеоролик, посвященный всем главным премьерам канала в 2019 году. На видео можно увидеть первые кадры из документального фильма "Джейн Фонда в пяти актах", а также из новых сезонов сериалов "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив", "Вице-президент", "Двойка", а также долгожданного сезона "Игры престолов".

Отметим, что восьмой, он же и последний сезон сериала "Игра престолов" должен выйти в апреле следующего года и будет состоять из шести эпизодов. Каждый из них по продолжительности будет равен полнометражному фильму.

Однако, на днях появилась информация о том, что финальный сезон фэнтезийного шоу может выйти позже, нежели планировалось. По информации ComingSoon, премьеры следует ожидать не в апреле, а лишь летом 2019 года. Поводом для этих слухов стало интервью со специалистом по визуальным эффектам Джо Бауэром, который признался, что его команда лишь приступила к работе над финальным сезоном саги.

По его словам, работа должна завершиться до мая 2019 года. Таким образом, сроки выхода финала вновь сдвигаются.

Напомним, поклонники сериала неутомимо строят теории относительно того, что же произойдет в финальных сериях. Один из главных вопросов, мучающих умы фанатов саги, – кому же достанется Железный трон? Букмекеры ставят на Брана Старка.