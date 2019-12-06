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Об украинской группе "ДахаБраха" снимают полнометражный документальный фильм: о чем история

Это документальная история о жизни участников группы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11
"ДахаБраха"
"ДахаБраха"
Фото: instagram.com/dakhabrakha

В сети появился второй тизер полнометражной ленты "ДахаБраха. Шлях" режиссера Анны Корж. Это документальная история о жизни участников группы: их методах создания музыки, воспоминания из детства, закулисные перипетии, концертные выступления в разных уголках мира, а также непростые, но очень интересные будни артистов.

Смотрите видео о "ДахаБраха":

Весь последний год съемочная команда фильма сопровождала группу "ДахаБраха" в мировом турне: музыканты проехали с концертами Украину, Францию, Южную и Северную Америку – 30 дней, различные уголки мира, 14 городов и около 40 000 километров пути.

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В первом тизере зритель увидел закулисье украинских гастролей группы и ближе познакомился с его участниками. Во втором видео команда фильма приоткрывает завесу магической атмосферы записи нового альбома на бразильской студии звукозаписи в Сан-Паулу.

Премьера фильма запланирована на 2021.

Напомним, что ранее Джамала и группа "ДахаБраха" записали песню "Заманили".

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