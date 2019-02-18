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"Облако кристаллов": cцену "Оскара" украсят 40 тысячами роз

Весить такая красота будет около 730 кг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:13
Названы главные претенденты на "Оскар 2019"
Названы главные претенденты на "Оскар 2019"
Фото: Getty Images

До самой престижной кинопремии – "Оскар", с которой в этом году редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения, осталась всего лишь неделя. Дизайнер-сценограф Дэвид Коринс опубликовал первое фото сцены "Оскара 2019".

Коринс опубликовал фото в своем фотоблоге Instagram. "Первый взгляд на мой дизайн для 91-й премии "Оскар". Я думаю, все мы можем согласиться с тем, что сегодня мир наполнен слишком прямыми линиями и жестким мышлением. Для "Оскара" этого года я разработал мир, основанный на идеях инклюзивности и общности", – подписал снимок дизайнер.

Сцена "Оскара 2019" Фото: CreditDavid Korins
Сцена "Оскара 2019" Фото: CreditDavid Korins

Кроме того, по его словам, сцена, состоящая из множества волнообразных золотистых и синих слоев, будет весить 1600 фунтов (около 725 кг) и будет украшена около 40 тысячами настоящих роз.

Стоит также отметить, что разработчики называют сцену этого года "Облаком кристаллов". "Я могу сказать, что она действительно впечатляет. Не могу дождаться, когда вы увидите все, что мы подготовили", – написал Коринс.

Напомним, прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня". На месте события будут работать известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Кроме того, отметим, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

Смотрите видео о том, как  объявили номинантов на премию "Оскар":

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дизайнер сцена оскар 2019
Источник: Сегодня
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