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Обнародовано архивное фото с финальных съемок сериала "Друзья": фото

Кадром поделилась экранная Моника Геллер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала "Друзья"
Фото: YouTube

В сети появилось архивное фото с финальных съемок сериала "Друзья", продолжение которого под угрозой срыва. Редким кадром с многочисленными поклонниками поделилась исполнительница роли Моники Геллер – Кортни Кокс.

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В минувшем году сериал "Друзья", который выходил на экраны с 1994-го по 2004-й год, отпраздновал 25-летие. Тогда же появилась информация о том, что HBO хочет снять продолжение популярного ситкома.

Пока съемки нового проекта не стартовали, экранная Моника Геллер, она же Кортни Кокс, разместила в социальной сети архивное фото. В кадре запечатлены сама Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан. Как отметила актриса, этот снимок был сделан в конце съемок финальной серии "Друзей".

"Тайная вечеря" перед записью "Последней вечеринки" 23 января 2004 года", – подписала пост Кортни.

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К слову, в феврале Кортни Кокс и Лиза Кудроу (Фиби Буфе) встретились на шоу Эллен Дедженерес, где воссоздали интерьер легендарной кофейни Central Perk.

Напомним, что ранее умерла автор саундтрека сериала "Друзья" Алли Уиллис.

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