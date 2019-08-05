Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Обновленные "Грибы" выпустили еще один клип

В ролике артисты гуляют по джунглям с мачете и ездят на джипе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15

Украинская группа "Грибы", которая сменила название на Grebz и выпустила первый клип, презентовала свою новую работу. Так, в сети появился клип на песню "Каракум". Это второе видео за более чем двухлетнее молчание группы.

В клипе рэперы Симптом и 4atty aka Tilla гуляют по джунглям с мачете, ездят на джипе и танцуют с девушками у костра.

Читайте также:
"Грибы" и Дорн попали в список Человек года по версии "GQ"

Видео уже набрало более 180 тысяч просмотров.

Отметим, что "Грибы" – украинская музыкальная группа, была основана 2016 году. В ее состав входили Юрий Бардаш, 4atty aka Tilla, Симптом НЖН. Музыканты получили популярность весной 2017 года благодаря композиции "Тает лед". До появления этой композиции они снимали клипы на песни "Интро", "Копы" и "Велик".

Напомним, ранее украинская группа "Грибы" отменила концертный тур. Главной причиной музыканты назвали нехватку времени для записи нового альбома. На период осень-зима было запланировано 14 концертов в Лондоне, Берлине, Гамбурге, три выступления в Киеве и два в Москве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Грибы" сменили название группы и выпустили новый клип
клип грибы клипы группа выступления Grebz
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

20 необычных и безумно вкусных десертов со сгущенкой
20 необычных и безумно вкусных десертов со сгущенкой
Из красавицы в уродину: экс девушка Тимати заигралась пластикой
Из красавицы в уродину: экс девушка Тимати заигралась пластикой
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

Популярные статьи

Сегодня, 14:01Fun

5 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 14:01Fun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

Сегодня, 09:36Fun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

Сегодня, 09:04Шоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

Сегодня, 09:04Fun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

Вчера, 14:40Техно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

Вчера, 13:00Events

Преображение Господне: дата, история и традиции дня

Вчера, 10:24Fun

4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:25Техно

Космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 4-10 августа для всех знаков зодиака

3 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 августаТехно

Подлый астероид взял Землю "в прицел": NASA обеспокоено

3 августаТехно

Windows 10 захватила полмира: цифры впечатляют

3 августаFun

3 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

2 августаWellness

Загар в солярии: польза и вред для здоровья

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Вот, что о характере мужчины расскажет кофе
Вот, что о характере мужчины расскажет кофе
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
10 простых советов: Как спастись от духоты в жару
10 простых советов: Как спастись от духоты в жару
9 самых полезных комнатных растений для кухни
9 самых полезных комнатных растений для кухни