Обновленные "Грибы" выпустили еще один клип

В ролике артисты гуляют по джунглям с мачете и ездят на джипе

Украинская группа "Грибы", которая сменила название на Grebz и выпустила первый клип, презентовала свою новую работу. Так, в сети появился клип на песню "Каракум". Это второе видео за более чем двухлетнее молчание группы.

В клипе рэперы Симптом и 4atty aka Tilla гуляют по джунглям с мачете, ездят на джипе и танцуют с девушками у костра.

Видео уже набрало более 180 тысяч просмотров.

Отметим, что "Грибы" – украинская музыкальная группа, была основана 2016 году. В ее состав входили Юрий Бардаш, 4atty aka Tilla, Симптом НЖН. Музыканты получили популярность весной 2017 года благодаря композиции "Тает лед". До появления этой композиции они снимали клипы на песни "Интро", "Копы" и "Велик".

Напомним, ранее украинская группа "Грибы" отменила концертный тур. Главной причиной музыканты назвали нехватку времени для записи нового альбома. На период осень-зима было запланировано 14 концертов в Лондоне, Берлине, Гамбурге, три выступления в Киеве и два в Москве.

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