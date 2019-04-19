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Объявлен полный список победителей "Золотой Дзиґи" (обновляется)

За награду в номинации "Лучший фильм" боролись пять кинолент

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Все победители премии "Золота Дзиґа 2019" Фото: facebook.com/uafilmacademy
Все победители премии "Золота Дзиґа 2019"
Фото: facebook.com/uafilmacademy

В пятницу, 19 апреля, состоялась церемония вручения наград третьей национальной кинопремии "Золота Дзиґа". Лидерами по количеству номинаций в этом году стали такие кинокартины, как "Брама" (12), "Дике поле" (12), "Коли падають дерева" (10), "Донбас" (6). В 2019 году "Золота Дзиґа" включает 19 номинаций.

Полный список победителей кинопремии "Золота Дзиґа 2019":

Лучший фильм:

  • "Брама"
  • "Гірська жінка: на війні"
  • "Дике поле"
  • "Донбас"
  • "Коли падають дерева"

Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко):

  • Ярослав Лодыгин, "Дике поле"
  • Сергей Лозница, "Донбас"
  • Марыся Никитюк, "Коли падають дерева"
  • Антонина Ноябрева, "Герой мого часу"
  • Владимир Тихий, "Брама"

Лучший актер:

  • Евгений Бушмакин, "Герой мого часу"
  • Роман Луцкий, "Секс і нічого особистого"
  • Олег Москаленко, "Дике поле"
  • Ярослав Федорчук, "Брама"

Лучшая актриса:

  • Ирма Витовская, "Брама"
  • Анастасия Пустовит, "Коли падають дерева"
  • Руслана Хазипова, "Дике поле"

Лучший актер второго плана:

  • Георгий Делиев, "Донбас";
  • Сергей Притула, "Секс і нічого особистого;
  • Владимир Ямненко, "Дике поле"

Лучшая актриса второго плана:

  • Виталина Библив, "Брама";
  • Олеся Жураковская, "Донбас";
  • Лариса Руснак, "Січень-березень"

Лучший оператор:

  • Юрий Король, "Шляхетні волоцюги";
  • Сергей Михальчук, "Дике поле";
  • Слава Цветков, "Брама"

Лучший художник-постановщик:

  • Влад Дудко, "Коли падають дерева";
  • Владлен Одуденко, "Дике поле";
  • Владимир Романов, "Шляхетні волоцюги"

Лучший сценарист:

  • Павел Арье, Владимир Тихий, "Брама"
  • Ярослав Лодыгин, Сергей Жадан, Наталья Ворожбит, "Дике поле"
  • Сергей Лозница, "Донбас"
  • Марыся Никитюк, "Коли падають дерева"

Лучший монтаж:

  • Победитель – Иван Банников, "Коли падають дерева", "Позивний "Бандерас", "Вона та війна"
  • Андрей Загданский, "Михайло та Даниїл"
  • Вадим Ильков, "Тато – мамин брат"
  • Ярослав Попов, "Міф"
  • Александр Черный, "Дике поле"

Лучший звук:

  • Михаил Закуцький, "Брама"
  • Артем Мостовой, "Бобот та енергія всесвіту", "Зрадник"
  • Андрей Рогачев и Борис Петер, "Січень-березень"
  • Победитель – Сергей Степанский, "Дике поле", "Dzidzio Перший раз"
  • Александр Шатковский, "Коли падають дерева"

Лучшая музыка:

  • Антон Байбаков, "Брама"
  • Никита Моисеев, "Коли падають дерева"
  • Ефим Чупакин, "Дике поле"

Лучшая песня:

  • "11 дітей з Моршина", Сергей Бабкин ("11 дітей з Моршина")
  • "Кобіти", Ryband ("Шляхетні волоцюги")
  • "Моя любов", Михаил Хома ("Dzidzio Перший раз")
  • "Моя мамонько рідненька", участницы украинского женского хора Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Гірська жінка: на війні")
  • "Не метелиця лугом стелиться", Ирма Витовская ( "Брама")

Лучшие костюмы:

  • Елена Гресь, "Брама", "Секс і нічого особистого"
  • Победитель – Мария Керо, "Шляхетні волоцюги"
  • Константин Кравец, "Коли падають дерева"

Лучший грим:

  • Ольга Аитарния, "Шляхетні волоцюги"
  • Ольга Аитарния, "Позивний "Бандерас"
  • Победитель – Екатерина Струкова, "Брама"
  • Татьяна Хорошун, "Коли падають дерева"

Лучший короткометражный игровой фильм:

  • "В радості, тільки в радості"
  • "Штангіст"
  • Mia Donna

Лучший документальный фильм:

  • "Домашні ігри"
  • "Міф"
  • "Тато – мамин брат"
  • "Явних проявів немає"

Лучший анимационный фильм:

  • "Голодний дух"
  • "Мімікрія"
  • "Монах"
  • "Найтемніший синій колір"
  • "Як розвеселити самотність"

Приз зрительских симпатий:

  • "11 дітей з Моршина"
  • "Дике поле"
  • "Донбас"
  • "Позивний "Бандерас"
  • "Пригоди S Миколая"
  • "Свінгери"
  • "Секс і нічого особистого"
  • "Сотка"
  • "Таємний щоденник Симона Петлюри"
  • "Dzidzio Перший раз"

Стоит отметить, что в этом году лауреатом почетной награды "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино стал кинооператор Юрий Гармаш.

"Иногда не только мечты, но и шутки сбываются. Я в свое 70-летие пошутил, что первую свою награду получу в 72 года, как Конрад Холл (известный кинооператор – ред.). Сейчас мне 72", – отметил Гармаш.

Отметим, что всего в этом году было подано 97 полнометражных и короткометражных фильмов. 

Напомним, ранее генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Наблюдательного совета Украинской киноакадемии Юлия Синькевич рассказала Сегодня.Lifestyle об особенностях кинопремии, номинациях и номинантах.

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фильм победители Дике поле Золота Дзига
Источник: Сегодня
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