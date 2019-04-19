Объявлен полный список победителей "Золотой Дзиґи" (обновляется)
За награду в номинации "Лучший фильм" боролись пять кинолент
В пятницу, 19 апреля, состоялась церемония вручения наград третьей национальной кинопремии "Золота Дзиґа". Лидерами по количеству номинаций в этом году стали такие кинокартины, как "Брама" (12), "Дике поле" (12), "Коли падають дерева" (10), "Донбас" (6). В 2019 году "Золота Дзиґа" включает 19 номинаций.
Полный список победителей кинопремии "Золота Дзиґа 2019":
Лучший фильм:
- "Брама"
- "Гірська жінка: на війні"
- "Дике поле"
- "Донбас"
- "Коли падають дерева"
Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко):
- Ярослав Лодыгин, "Дике поле"
- Сергей Лозница, "Донбас"
- Марыся Никитюк, "Коли падають дерева"
- Антонина Ноябрева, "Герой мого часу"
- Владимир Тихий, "Брама"
Лучший актер:
- Евгений Бушмакин, "Герой мого часу"
- Роман Луцкий, "Секс і нічого особистого"
- Олег Москаленко, "Дике поле"
- Ярослав Федорчук, "Брама"
Лучшая актриса:
- Ирма Витовская, "Брама"
- Анастасия Пустовит, "Коли падають дерева"
- Руслана Хазипова, "Дике поле"
Лучший актер второго плана:
- Георгий Делиев, "Донбас";
- Сергей Притула, "Секс і нічого особистого;
- Владимир Ямненко, "Дике поле"
Лучшая актриса второго плана:
- Виталина Библив, "Брама";
- Олеся Жураковская, "Донбас";
- Лариса Руснак, "Січень-березень"
Лучший оператор:
- Юрий Король, "Шляхетні волоцюги";
- Сергей Михальчук, "Дике поле";
- Слава Цветков, "Брама"
Лучший художник-постановщик:
- Влад Дудко, "Коли падають дерева";
- Владлен Одуденко, "Дике поле";
- Владимир Романов, "Шляхетні волоцюги"
Лучший сценарист:
- Павел Арье, Владимир Тихий, "Брама"
- Ярослав Лодыгин, Сергей Жадан, Наталья Ворожбит, "Дике поле"
- Сергей Лозница, "Донбас"
- Марыся Никитюк, "Коли падають дерева"
Лучший монтаж:
- Победитель – Иван Банников, "Коли падають дерева", "Позивний "Бандерас", "Вона та війна"
- Андрей Загданский, "Михайло та Даниїл"
- Вадим Ильков, "Тато – мамин брат"
- Ярослав Попов, "Міф"
- Александр Черный, "Дике поле"
Лучший звук:
- Михаил Закуцький, "Брама"
- Артем Мостовой, "Бобот та енергія всесвіту", "Зрадник"
- Андрей Рогачев и Борис Петер, "Січень-березень"
- Победитель – Сергей Степанский, "Дике поле", "Dzidzio Перший раз"
- Александр Шатковский, "Коли падають дерева"
Лучшая музыка:
- Антон Байбаков, "Брама"
- Никита Моисеев, "Коли падають дерева"
- Ефим Чупакин, "Дике поле"
Лучшая песня:
- "11 дітей з Моршина", Сергей Бабкин ("11 дітей з Моршина")
- "Кобіти", Ryband ("Шляхетні волоцюги")
- "Моя любов", Михаил Хома ("Dzidzio Перший раз")
- "Моя мамонько рідненька", участницы украинского женского хора Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Гірська жінка: на війні")
- "Не метелиця лугом стелиться", Ирма Витовская ( "Брама")
Лучшие костюмы:
- Елена Гресь, "Брама", "Секс і нічого особистого"
- Победитель – Мария Керо, "Шляхетні волоцюги"
- Константин Кравец, "Коли падають дерева"
Лучший грим:
- Ольга Аитарния, "Шляхетні волоцюги"
- Ольга Аитарния, "Позивний "Бандерас"
- Победитель – Екатерина Струкова, "Брама"
- Татьяна Хорошун, "Коли падають дерева"
Лучший короткометражный игровой фильм:
- "В радості, тільки в радості"
- "Штангіст"
- Mia Donna
Лучший документальный фильм:
- "Домашні ігри"
- "Міф"
- "Тато – мамин брат"
- "Явних проявів немає"
Лучший анимационный фильм:
- "Голодний дух"
- "Мімікрія"
- "Монах"
- "Найтемніший синій колір"
- "Як розвеселити самотність"
Приз зрительских симпатий:
- "11 дітей з Моршина"
- "Дике поле"
- "Донбас"
- "Позивний "Бандерас"
- "Пригоди S Миколая"
- "Свінгери"
- "Секс і нічого особистого"
- "Сотка"
- "Таємний щоденник Симона Петлюри"
- "Dzidzio Перший раз"
Стоит отметить, что в этом году лауреатом почетной награды "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино стал кинооператор Юрий Гармаш.
"Иногда не только мечты, но и шутки сбываются. Я в свое 70-летие пошутил, что первую свою награду получу в 72 года, как Конрад Холл (известный кинооператор – ред.). Сейчас мне 72", – отметил Гармаш.
Отметим, что всего в этом году было подано 97 полнометражных и короткометражных фильмов.
Напомним, ранее генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Наблюдательного совета Украинской киноакадемии Юлия Синькевич рассказала Сегодня.Lifestyle об особенностях кинопремии, номинациях и номинантах.
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