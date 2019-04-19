Объявлен полный список победителей "Золотой Дзиґи" (обновляется)

За награду в номинации "Лучший фильм" боролись пять кинолент

Все победители премии "Золота Дзиґа 2019" Фото: facebook.com/uafilmacademy

В пятницу, 19 апреля, состоялась церемония вручения наград третьей национальной кинопремии "Золота Дзиґа". Лидерами по количеству номинаций в этом году стали такие кинокартины, как "Брама" (12), "Дике поле" (12), "Коли падають дерева" (10), "Донбас" (6). В 2019 году "Золота Дзиґа" включает 19 номинаций.

Полный список победителей кинопремии "Золота Дзиґа 2019":

Лучший фильм:

"Брама"

"Гірська жінка: на війні"

"Дике поле"

"Донбас"

"Коли падають дерева"

Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко):

Ярослав Лодыгин, "Дике поле"

Сергей Лозница, "Донбас"

Марыся Никитюк, "Коли падають дерева"

Антонина Ноябрева, "Герой мого часу"

Владимир Тихий, "Брама"

Лучший актер:

Евгений Бушмакин, "Герой мого часу"

Роман Луцкий, "Секс і нічого особистого"

Олег Москаленко, "Дике поле"

Ярослав Федорчук, "Брама"

Лучшая актриса:

Ирма Витовская, "Брама"

Анастасия Пустовит, "Коли падають дерева"

Руслана Хазипова, "Дике поле"

Лучший актер второго плана:

Георгий Делиев, "Донбас";

Сергей Притула, "Секс і нічого особистого;

Владимир Ямненко, "Дике поле"

Лучшая актриса второго плана:

Виталина Библив, "Брама";

Олеся Жураковская, "Донбас";

Лариса Руснак, "Січень-березень"

Лучший оператор:

Юрий Король, "Шляхетні волоцюги";

Сергей Михальчук, "Дике поле";

Слава Цветков, "Брама"

Лучший художник-постановщик:

Влад Дудко, "Коли падають дерева";

Владлен Одуденко, "Дике поле";

Владимир Романов, "Шляхетні волоцюги"

Лучший сценарист:

Павел Арье, Владимир Тихий, "Брама"

Ярослав Лодыгин, Сергей Жадан, Наталья Ворожбит, "Дике поле"

Сергей Лозница, "Донбас"

Марыся Никитюк, "Коли падають дерева"

Лучший монтаж:

Победитель – Иван Банников, "Коли падають дерева", "Позивний "Бандерас", "Вона та війна"

Андрей Загданский, "Михайло та Даниїл"

Вадим Ильков, "Тато – мамин брат"

Ярослав Попов, "Міф"

Александр Черный, "Дике поле"

Лучший звук:

Михаил Закуцький, "Брама"

Артем Мостовой, "Бобот та енергія всесвіту", "Зрадник"

Андрей Рогачев и Борис Петер, "Січень-березень"

Победитель – Сергей Степанский, "Дике поле", "Dzidzio Перший раз"

Александр Шатковский, "Коли падають дерева"

Лучшая музыка:

Антон Байбаков, "Брама"

Никита Моисеев, "Коли падають дерева"

Ефим Чупакин, "Дике поле"

Лучшая песня:

"11 дітей з Моршина", Сергей Бабкин ("11 дітей з Моршина")

"Кобіти", Ryband ("Шляхетні волоцюги")

"Моя любов", Михаил Хома ("Dzidzio Перший раз")

"Моя мамонько рідненька", участницы украинского женского хора Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Гірська жінка: на війні")

"Не метелиця лугом стелиться", Ирма Витовская ( "Брама")

Лучшие костюмы:

Елена Гресь, "Брама", "Секс і нічого особистого"

Победитель – Мария Керо, "Шляхетні волоцюги"

Константин Кравец, "Коли падають дерева"

Лучший грим:

Ольга Аитарния, "Шляхетні волоцюги"

Ольга Аитарния, "Позивний "Бандерас"

Победитель – Екатерина Струкова, "Брама"

Татьяна Хорошун, "Коли падають дерева"

Лучший короткометражный игровой фильм:

"В радості, тільки в радості"

"Штангіст"

Mia Donna

Лучший документальный фильм:

"Домашні ігри"

"Міф"

"Тато – мамин брат"

"Явних проявів немає"

Лучший анимационный фильм:

"Голодний дух"

"Мімікрія"

"Монах"

"Найтемніший синій колір"

"Як розвеселити самотність"

Приз зрительских симпатий:

"11 дітей з Моршина"

"Дике поле"

"Донбас"

"Позивний "Бандерас"

"Пригоди S Миколая"

"Свінгери"

"Секс і нічого особистого"

"Сотка"

"Таємний щоденник Симона Петлюри"

"Dzidzio Перший раз"

Стоит отметить, что в этом году лауреатом почетной награды "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино стал кинооператор Юрий Гармаш.

"Иногда не только мечты, но и шутки сбываются. Я в свое 70-летие пошутил, что первую свою награду получу в 72 года, как Конрад Холл (известный кинооператор – ред.). Сейчас мне 72", – отметил Гармаш.

Отметим, что всего в этом году было подано 97 полнометражных и короткометражных фильмов.

Напомним, ранее генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Наблюдательного совета Украинской киноакадемии Юлия Синькевич рассказала Сегодня.Lifestyle об особенностях кинопремии, номинациях и номинантах.

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