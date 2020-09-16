Объявлена дата премьеры долгожданного сериала "Сага". Знакомим со звездным актерским составом картины

Менее, чем через месяц телезрители увидят долгожданную премьеру

5 октября в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера первой серии эпохальной 12-серийной картины "Сага" режиссера Дмитрия Лактионова. Производством картины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу телеканала "Украина" занималась кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн".

Кадр из сериала "Сага" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сериал "Сага" – это уникальная кинолента 21 века. В картине снялись 300 украинских актеров, для образов которых было создано более 500 уникальных костюмов. Самому молодому актеру было полгода.

Кадр из сериала "Сага" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Сага" касается жизни практически каждого украинца. Актеры приходили на площадку и говорили, что многое совпадает с жизнью их семей. Этот сериал – драма, состоящая из событий, которые пережили герои вместе с Киевом и страной в целом: Первая и Вторая мировые войны, оккупация, Чернобыль, события времен Независимости", – рассказывает режиссер сериала "Сага" Дмитрий Лактионов.

В сериале "Сага" покажут выдающиеся события украинской истории ХХ века сквозь призму жизни обычной семьи Казаков. Героев не обойдут трагедии войн, революций, Голодомора, сталинских репрессий, оккупации Киева в 1941 году, Чернобыля, распада СССР, провозглашения Независимости и Евромайдан. Казаки должны пройти испытание не только историей, но и чувствами, выдержать экзамен по верности стране и своей семье.

Кадр из сериала "Сага" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Одну из главных ролей в картине сыграла Герой Украины, Народная артистка СССР, актриса Ада Роговцева. Ее героиня, Богдана, переживет девочкой голодомор, будет спасать людей во время Второй мировой войны и встречать независимую Украину. Ада Роговцева сыграла Богдану в возрасте 68-97 лет и призвала зрителей узнать больше о своей семье.

Ада Роговцева в сериале "Сага" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот роль Богданы с 17 до 39 лет играла талантливая актриса Лилия Цвеликова.

"Я очень много расспрашивала об этом периоде в своей семье. Когда началась война, моя прабабушка была маленькой. Она рассказывала, как они резали хлеб и делили его на множество маленьких частей, чтобы как-то протянуть до получения следующих пайков. Все, что тогда происходило, вызвало у людей желание сохранить свою семью. Не сдаться, а принять обстоятельства и постараться выжить в тот непростой период", – рассказывает актриса Лилия Цвеликова.

Лилия Цвеликова в сериале "Сага" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Брата Богданы, будущего "НКВДшника" Александра, сыграл популярный актер Григорий Бакланов.

"Если бы у меня была возможность выбрать любого из героев, я бы, наверное, выбрал все равно Александра. Есть у меня с ним общая тяга к упорядочению всего. И эта тяга может быть губительной: ты сам себя замуровываешь в границах, социальных, бытовых, каких угодно, которые потом очень болезненно разрушаются. Каждый поступок моего героя является очень крутым поворотом", – признается Григорий Бакланов.

Григорий Бакланов в сериале "Сага" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Супругу Александра в более старшем возрасте сыграла Народная артистка Украины Ольга Сумская. Именно она не побоялась бросить супруга-"НКВДшника" с единственной дочерью и бежать в Париж.

"Я переживала, потому что режиссер "Саги" попросил, чтобы я играла очень эмоционально. И когда я встретилась на площадке с актрисой Дашей Легейдой, которая играет мою дочь, все сложилось. И пошли слезы, настроение, ведь фактически моя героиня переживает расставание с дочерью – то, в каком состоянии я фактически нахожусь. За что душа цепляется, ассоциации, воспоминания. Моя старшая дочь Антонина сегодня далеко от меня, поэтому я ассоциирую, возможно, с этим. Хочется чаще ее видеть", – поделилась актриса.

Ольга Сумская в сериале "Сага" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А героине Натальи Денисенко пришлось жить в бурные 90-е годы прошлого века.

"Я хорошо помню, как маме не отдавали зарплату деньгами, и мы ходили в магазин, где можно было взять на эту сумму все товаром. Тяжелые были времена. И некоторые из зрителей в моей героине вспомнит и себя", – рассказала Наталья.

Наталья Денисенко в сериале "Сага" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Съемки картины проходили более чем на 70 уникальных локациях. Сериал "Сага" снимался в Киеве и в живописных окрестностях вокруг. Здесь создателям удалось воспроизвести события, которые происходили в Луганске, Харькове, Львове, Одессе, Трускавце. Среди локаций не только исторические улицы столицы, но и квартиры-музеи, Дом писателя, Оперный театр, Октябрьский дворец, Музей национальной архитектуры и быта Пирогово, Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья, усадьба Уваровых, Владимирская горка, научно-исследовательские институты и другие.

Анна Адамович в сериале "Сага" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Самой сложной задачей перед режиссером и командой сериала стала реконструкция исторических событий. "Главной проблемой было найти локации. Киев застраивается так стремительно, что еще несколько лет назад пригодные для исторических картин локации сегодня не подходят для этих сцен: белые пластиковые окна на исторических зданиях, брусчатка 19-го века, которую со временем заменили на обычные каменные плиты, кондиционеры, "вездесущая" реклама. Но нам, считаю, удалось воссоздать дух времени", – рассказывает исторический консультант сериала "Сага" Андрей Швачко.

В сериале снялись актеры: Ада Роговцева, Ольга Сумская, Наталка Денисенко, Дарья Плахтий, Александра Люта, Лилия Цвеликова, Игорь Пазыч, Григорий Бакланов, Яков Кучеревский, Алина Коваленко, Элина Липова, Виктор Сарайкин, Владимир Миняйло, Александр Соколов, Андрей Мостренко и многие другие.

Режиссер – Дмитрий Лактионов, оператор-постановщик – Михаил Марков.

Продюсеры проекта: Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Сергей Баранов, Игорь Волков.

Премьера сериала "Сага" состоится 5 октября в 21:00 на телеканале "Украина"!

Отметим, что исторический сериал "Сага" покажут и на 11-м ОМКФ, который стартует 25 сентября.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться