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Объявлена программа Венецианского кинофестиваля-2020

Сегодня, 18:05

Восемь фильмов конкурсной программы сняты женщинами режиссерами

Организаторы 77-го Венецианского международного кинофестиваля огласили программу этого года. Напомним, что ранее были объявлены имена жюри Венецианского кинофестиваля. Председательницей жюри в этом году стала знаменитая актриса Кейт Бланшетт.

Кейт Бланшетт на 70-м Берлинском кинофестивале
Кейт Бланшетт на 70-м Берлинском кинофестивале
Фото: Getty Images

Конкурсные и внеконкурсные программы фильмов были представлены на официальном сайте кинофестиваля. В прошлом году Венецианский кинофестиваль подвергся волне критики, связанной с тем, что в конкурсную программу вошло лишь два фильма, снятых женщинами режиссерами. На фоне этих событий, ожидалось, что в этом году в программе появится больше работ женщин кинематографистов. Так, из восемнадцати кинолент, представленных в конкурсной программе, восемь сняты женщинами.

Венецианский кинофестиваль объявил программу фильмов
Венецианский кинофестиваль объявил программу фильмов
Фото: labiennale.org

В отличие от других кинофестивалей и знаковых событий, организаторы Венецианского кинофестиваля решили провести мероприятия, несмотря на пандемию. Однако события в мире все же оказали влияние на программу кинофестиваля. Некоторые фильмы, выход которых был приостановлен из-за карантина, не появятся в программе 2020 года.

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Программа 77-го Венецианского кинофестиваля:

"Между смертью", режиссер Хилал Байдаров
"Сестры Малакузо", режиссер Эмма Данте
"Мир грядущий", режиссер Мона Фастфолд
"Новый порядок", режиссер Мишель Франко
"Любовники", режиссер Николь Гарсия
"Ночь в Хайфе", режиссер Амос Гитай
"Дорогие товарищи", режиссер Андрей Кончаловский
"Жена шпиона", режиссер Киеси Куросава
"Солнечные дети", режиссер Маджид Маджиди
"Фрагменты женщины", режиссер Корнель Мундруцо
"Мисс Маркс", режиссер Сузанна Никкьярелли
"Отче наш", режиссер Клаудио Ноче
"Ноктюрн", режиссер Джанфранко Росси
"Снега больше не будет", режиссер Малгожата Шумовска
"Ученик", режиссер Чайтанья Тамхане
"И завтра весь мир", режиссер Джулия фон Хайнц
"Куда ты идешь, Аида?", режиссер Ясмила Жбанич
"Земля кочевников", режиссер Хлоя Чжао

Программа "Горизонты":

"Яблоки", режиссер Кристос Никоу
"Третья война", режиссер Джованни Алой
"Веха", режиссер Иван Айр
"Пустошь", режиссер Ахмад Бахрами
"Человек, который продал свою кожу", режиссер Каутер Бен Ханья
"Хищники", режиссер Пьетро Кастеллитто
"Мейнстрим", режиссер Джиа Коппола
Genus Pan, режиссер Лав Диас
"Контакт Занка", режиссер Исмаэль Эль Ираки
"Война и мир", режиссеры Мартина Паренти и Массимо Д’Анольфи
"Ночь королей", режиссер Филипп Лакота
"Печь", режиссер Родерик МакКей
"Беззаботное преступление", режиссер Шахрам Мокри
"Газа, любовь моя", режиссеры Тарзан и Араб Нассер
"Трагический лес", режиссер Юлене Олайсола
"Обычное место", режиссер Уберто Пазолини
"Слушай", режиссер Ана Роша Де Суза
"Самое лучшее еще впереди", режиссер Ван Цзин
"Желтый кот", режиссер Адильхан Ержанов

Во внеконкурсную программу Венецианского кинофестиваля вошли три киноленты: "Принцесса Европа" режиссер Камилль Лотто, "30 серебряников. Эпизод 1" режиссер Алекс де ла Иглесиа, "Попробуй, крестьянин" – режиссеры Аличе Рорвахер и Джей Ар.

Ранее мы сообщали, что украинскую драму о Донбассе покажут на Венецианском кинофестивале – фильм стал полнометражным режиссерским дебютом Натальи Ворожбит ("Киборги", "Дике поле", "Поймать Кайдаша").

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