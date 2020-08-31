Объявлены победители 49-го кинофестиваля "Молодость" – гран-при разделили два фильма

В Национальном конкурсе победу одержал фильм "Схрон"

30 августа, состоялась церемония закрытия 49-го кинофестиваля "Молодость", который в этом году прошел в оффлайн и онлайн форматах, и были объявлены победители.

Почетную награду "Золотой Скифский олень" за вклад в мировое киноискусство получил французский актёр театра и кино, режиссёр, продюсер Робер Оссейн.

Гран-при фестиваля получили две работы: "Особые приметы" мексиканского режиссера Фернанды Валадес и "Твой ход" режиссера канадского режиссера Мириам Верро. Напомним, что за победу в Международном конкурсе боролись 12 картин.

Победителем Национального конкурса стал короткометражный фильм "Схрон" режиссера Оксаны Войтенко. Фильмы "Булмастиф" Анастасии Буковской, "Прощавай, Свєто" Насти Канаревой и "Врятуйте мене, лікарю!" Дмитрия Грешко получили специальные дипломы жюри.

Награда кинофестиваля"Молодость" Золотой Скифский олень Фото: facebook.com/molodistkiff

Победителем программы Molodist Teen Screen стала картина "Щ – це щастя" Джона Шиди, а в программе "Солнечный зайчик" (Sunny Bunny) победу одержал "Суховей" Даниела Ноласку.

Лучшим полнометражным дебютом 49-го кинофестиваля "Молодость" признан фильм "Мой утренний смех" Марко Джорджевича. В короткометражном конкурсе победила работа "Бульмастиф" Анастасии Буковской.

С полным списком победителей можно ознакомиться на официальной Facebook-странице фестиваля.

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