Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Объявлены победители 49-го кинофестиваля "Молодость" – гран-при разделили два фильма

Сегодня, 11:03

В Национальном конкурсе победу одержал фильм "Схрон"

30 августа, состоялась церемония закрытия 49-го кинофестиваля "Молодость", который в этом году прошел в оффлайн и онлайн форматах, и были объявлены победители.

Почетную награду "Золотой Скифский олень" за вклад в мировое киноискусство получил французский актёр театра и кино, режиссёр, продюсер Робер Оссейн.

Гран-при фестиваля получили две работы: "Особые приметы" мексиканского режиссера Фернанды Валадес и "Твой ход" режиссера канадского режиссера Мириам Верро. Напомним, что за победу в Международном конкурсе боролись 12 картин.

Победителем Национального конкурса стал короткометражный фильм "Схрон" режиссера Оксаны Войтенко. Фильмы "Булмастиф" Анастасии Буковской, "Прощавай, Свєто" Насти Канаревой и "Врятуйте мене, лікарю!" Дмитрия Грешко получили специальные дипломы жюри.

Награда кинофестиваля"Молодость" Золотой Скифский олень
Награда кинофестиваля"Молодость" Золотой Скифский олень
Фото: facebook.com/molodistkiff

Победителем программы Molodist Teen Screen стала картина "Щ – це щастя" Джона Шиди, а в программе "Солнечный зайчик" (Sunny Bunny) победу одержал "Суховей" Даниела Ноласку.

Лучшим полнометражным дебютом 49-го кинофестиваля "Молодость" признан фильм "Мой утренний смех" Марко Джорджевича. В короткометражном конкурсе победила работа "Бульмастиф" Анастасии Буковской.

С полным списком победителей можно ознакомиться на официальной Facebook-странице фестиваля.

Ранее мы рассказали о 10 самых неординарных фильмов 49-го кинофестиваля "Молодость".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
100 лучших сиквелов всех времен - рейтинг Польскую комедийную драму об украинском иммигранте выдвинули на "Оскар" Джаред Лето сыграет знаменитого художника украинского происхождения Энди Уорхола
кино кинофестиваль Молодость
Реклама

Новости партнеров

Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом в бікіні
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом в бікіні
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Заражение коронавирусом через обувь прокомментировали в Минздраве
Заражение коронавирусом через обувь прокомментировали в Минздраве

Популярные статьи

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 31 августа: Стрельцам нужно уделить внимание финансам, а Козерогов ждет важная встреча

Вчера, 14:53Техно

Илон Маск показал будущее человечества на примере свиньи: фото

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 30 августа: Водолей сможет реализовать проект мечты, а Рыбы будут в приподнятом настроении

29 августаШоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак вышел в свет с новой девушкой: фотофакт

29 августаEvents

Ореховый Спас: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

29 августаEvents

Сегодня Ореховый Спас-2020: история и традиции праздника

29 августаEvents

С Ореховым Спасом: яркие картинки, позитивные открытки, прикольные поздравления

29 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 29 августа: Овнов порадуют хорошие новости, а Тельцам стоит быть активнее

29 августаEvents

29 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 августаШоу-бизнес

Звезда "Гарри Поттера" призналась, что подверглась сексуальному насилию в 14 лет

28 августаEvents

Гороскоп на завтра 29 августа 2020 года: каким знакам зодиака придет финансовый бонус

28 августаFood

Пять ошибок на кухне, которые портят вкус вашей еды

28 августаСтиль

В белоснежном платье с кружевом: обнародован портрет королевы Рании к ее 50-летию

28 августаШоу-бизнес

Как Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта

28 августаШоу-бизнес

Маленький сын и муж на 40 лет старше: что известно о новой пассии Брэда Питта

28 августаШоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой обрела новый модельный опыт и дефилировала в холодной воде

Новости партнеров

Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Счастливая Женька из «Сватов» впечатлила внешностью на отдыхе
Счастливая Женька из «Сватов» впечатлила внешностью на отдыхе
Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания
Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания
Звезды, которые так и не отмылись от позора
Звезды, которые так и не отмылись от позора
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Тина Кароль рассказала о бурном романе с известным певцом
Тина Кароль рассказала о бурном романе с известным певцом
Бесстыжая экс-Nikita пошла плавать в невидимом бикини
Бесстыжая экс-Nikita пошла плавать в невидимом бикини

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять