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Объявлены все номинанты на антипремию в сфере кино "Золотая малина

В этом году номинированы Джонни Депп, Хелен Миррен, Уилл Фарелл и даже Дональд Трамп

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:07
"Холмс и Ватсон"
"Холмс и Ватсон"
Фото: YouTube

Накануне объявления всех претендентов на престижную кинопремию "Оскар", в США успели объявить номинантов на антипремию в кинематографе – "Золотую малину". Эта награда ежегодно вручается за самые сомнительные достижения в сфере кино перед главной кинопремией "Оскар".

 Фаворитами в номинациях стали фильмы "Холмс и Ватсон" и "Кодекс Готти". Впрочем, в том, что лидером станет комедия "Холмс и Ватсон" с Уиллом Ферреллом и Джоном Си Райли сомнений практически не было. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes оказался рекордно низким. Фильм номинирован как "Худший фильм года", "Худший экранный дуэт", "Худший ремейк", "Худший актер", "Худший режиссер" и "Худший актер второго плана". Впрочем, на "Золотую малину" также номинированы Джонни Депп, Хелен Миррен, Мелисса МакКартни и даже Дональд Трамп!

Полный список номинантов выглядит так:

Худший фильм

  • "Кодекс Готти" 
  • "Игрушки для взрослых" 
  • "Холмс и Ватсон" 
  • "Робин Гуд: Начало" 
  • "Винчестер. Дом, который построили призраки"

Худшая актриса

  • Дженнифер Гарнер ("Багровая мята") 
  • Эмбер Херд ("Лондонские поля") 
  • Мелисса МакКарти ("Игрушки для взрослых"/"Душа компании") 
  • Хелен Миррен ("Винчестер. Дом, который построили призраки") 
  • Аманда Сайфред ("Клакер")

Худший актер

  • Джонни Депп ("Шерлок Гномс") 
  • Уилл Феррелл ("Холмс и Ватсон") 
  • Джон Траволта ("Кодекс Готти") 
  • Дональд Трамп ("Смерть нации"/"Фаренгейт 11/9") 
  • Брюс Уиллис ("Жажда смерти")

Худший актер второго плана

  • Джейми Фокс ("Робин Гуд: Начало") 
  • Лудакрис ("Псы под прикрытием") 
  • Джоэл МакХейл ("Игрушки для взрослых") 
  • Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон") 
  • Джастис Смит ("Мир Юрского периода 2")

Худшая актриса второго плана

  • Келлиэнн Конуэй ("Фаренгейт 11/9") 
  • Марша Гэй Харден ("Пятьдесят оттенков свободы") 
  • Келли Престон ("Кодекс Готти") 
  • Джез Синклейр ("Слендермен") 
  • Мелания Трамп ("Фаренгейт 11/9")

Худший экранный дуэт

  • Любые два актера или куклы ("Игрушки для взрослых") 
  • Джонни Депп и его актерская карьера ("Шерлок Гномс") 
  • Уилл Феррелл и Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон") 
  • Джон Траволта и Келли Престон ("Кодекс Готти") 
  • Дональд Трамп и его неизменная убогость ("Смерть нации"/"Фаренгейт 11/9"

Худший ремейк, плагиат или сиквел

  • "Смерть нации" 
  • "Жажда смерти" 
  • "Холмс и Ватсон" 
  • "Мег: Монстр глубины" 
  • "Робин Гуд: Начало"

Худший режиссер

  • Итан Коэн ("Холмс и Ватсон") 
  • Кевин Коннолли ("Кодекс Готти") 
  • Джеймс Фоули ("Пятьдесят оттенков свободы") 
  • Брайан Хенсон ("Игрушки для взрослых)" 
  • Братья Спириг ("Винчестер. Дом, который построили призраки")

Худший сценарий

  • "Смерть нации" 
  • "Пятьдесят оттенков свободы" 
  • "Кодекс Готти" 
  • "Игрушки для взрослых" 
  • "Винчестер. Дом, который построили призраки"

Отметим, что в этом году 39-я "Золотая малина" пройдет 23 февраля.

Напомним, в 2018 году "Золотую малину" в номинации "Худший фильм" получила картина "Эмоджи фильм".

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Источник: Сегодня
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