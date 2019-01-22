Объявлены все номинанты на антипремию в сфере кино "Золотая малина
В этом году номинированы Джонни Депп, Хелен Миррен, Уилл Фарелл и даже Дональд Трамп
Накануне объявления всех претендентов на престижную кинопремию "Оскар", в США успели объявить номинантов на антипремию в кинематографе – "Золотую малину". Эта награда ежегодно вручается за самые сомнительные достижения в сфере кино перед главной кинопремией "Оскар".
Фаворитами в номинациях стали фильмы "Холмс и Ватсон" и "Кодекс Готти". Впрочем, в том, что лидером станет комедия "Холмс и Ватсон" с Уиллом Ферреллом и Джоном Си Райли сомнений практически не было. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes оказался рекордно низким. Фильм номинирован как "Худший фильм года", "Худший экранный дуэт", "Худший ремейк", "Худший актер", "Худший режиссер" и "Худший актер второго плана". Впрочем, на "Золотую малину" также номинированы Джонни Депп, Хелен Миррен, Мелисса МакКартни и даже Дональд Трамп!
Полный список номинантов выглядит так:
Худший фильм
- "Кодекс Готти"
- "Игрушки для взрослых"
- "Холмс и Ватсон"
- "Робин Гуд: Начало"
- "Винчестер. Дом, который построили призраки"
Худшая актриса
- Дженнифер Гарнер ("Багровая мята")
- Эмбер Херд ("Лондонские поля")
- Мелисса МакКарти ("Игрушки для взрослых"/"Душа компании")
- Хелен Миррен ("Винчестер. Дом, который построили призраки")
- Аманда Сайфред ("Клакер")
Худший актер
- Джонни Депп ("Шерлок Гномс")
- Уилл Феррелл ("Холмс и Ватсон")
- Джон Траволта ("Кодекс Готти")
- Дональд Трамп ("Смерть нации"/"Фаренгейт 11/9")
- Брюс Уиллис ("Жажда смерти")
Худший актер второго плана
- Джейми Фокс ("Робин Гуд: Начало")
- Лудакрис ("Псы под прикрытием")
- Джоэл МакХейл ("Игрушки для взрослых")
- Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон")
- Джастис Смит ("Мир Юрского периода 2")
Худшая актриса второго плана
- Келлиэнн Конуэй ("Фаренгейт 11/9")
- Марша Гэй Харден ("Пятьдесят оттенков свободы")
- Келли Престон ("Кодекс Готти")
- Джез Синклейр ("Слендермен")
- Мелания Трамп ("Фаренгейт 11/9")
Худший экранный дуэт
- Любые два актера или куклы ("Игрушки для взрослых")
- Джонни Депп и его актерская карьера ("Шерлок Гномс")
- Уилл Феррелл и Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон")
- Джон Траволта и Келли Престон ("Кодекс Готти")
- Дональд Трамп и его неизменная убогость ("Смерть нации"/"Фаренгейт 11/9"
Худший ремейк, плагиат или сиквел
- "Смерть нации"
- "Жажда смерти"
- "Холмс и Ватсон"
- "Мег: Монстр глубины"
- "Робин Гуд: Начало"
Худший режиссер
- Итан Коэн ("Холмс и Ватсон")
- Кевин Коннолли ("Кодекс Готти")
- Джеймс Фоули ("Пятьдесят оттенков свободы")
- Брайан Хенсон ("Игрушки для взрослых)"
- Братья Спириг ("Винчестер. Дом, который построили призраки")
Худший сценарий
- "Смерть нации"
- "Пятьдесят оттенков свободы"
- "Кодекс Готти"
- "Игрушки для взрослых"
- "Винчестер. Дом, который построили призраки"
Отметим, что в этом году 39-я "Золотая малина" пройдет 23 февраля.
Напомним, в 2018 году "Золотую малину" в номинации "Худший фильм" получила картина "Эмоджи фильм".