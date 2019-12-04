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Обязательно к просмотру: ТОП самых ожидаемых сериалов декабря

Зрители увидят долгожданный сериал "Ведьмак" и продолжение "Викингов"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала "Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv

Новый декабрь обещает быть богатым на кинопремьеры и сериальные новинки. В этом месяце выйдет несколько шоу, которые нельзя пропустить, а некоторые уже успели полюбиться зрителям и обещают быть захватывающими.

Предлагаем подборку самых ожидаемых сериалов – что посмотреть в декабре 2019

"Викинги" (6 сезон)

Премьера: 4 декабря

Финальный сезон жестокого, но интересного сериала, который рассказывает о жизни Рагнара Лодброка и его сыновей. В новом сезоне появится князь Олег, который станет главным антагонистом шоу. Отметим, что уже готовится сиквел "Викингов" – Викинги: Вальхалла". Действия нового сериала будут происходить спустя 100 лет. Шоуранерами "Викинги: Вальхалла" остались те же Майкл Херст и Джеб Стюарт.

"Вампирские войны" (1 сезон)

Премьера: 5 декабря

Вампирская слава не отпускает Йена Сомерхолдера, ведь он сыграл Деймона Сальваторе в сериале "Дневники вампира". В новом проекте актер снова связан с этими существами. Правда, на этот раз он играет человека, доктора, который хочет найти лекарство от вируса, превращающего людей в монстров.

"Удивительная миссис Мейзел" (3 сезон)

Премьера: 6 декабря

Яркое продолжение истории домохозяйки Мириам Мейзел, которая открывает в себе талант к стендапу. В конце второго сезона Мидж согласилась сопровождать певца Шая Болдуина в туре по США, в новом сезоне главные приключения будут связаны с этим событием.

"Ведьмак" (1 сезон)

Премьера: 20 декабря

Один из самых ожидаемых сериалов этого года, снятый по романам Анджея Сапковского. Главную роль исполнит Генри "Супермен" Кавилл. Шураннеры замахнулись конкурировать с "Игрой престолов".

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"Рождественская история" (1 сезон)

Премьера: декабрь 2019

Ну кто не знает историю Эбенизера Скруджа – мрачного, сварливого, скупого и бессердечного старика, который любит только свои деньги и из всего старается извлечь выгоду. Он ненавидит Рождество и не понимает, как люди могут несколько дней не работать и тратить деньги на подарки и угощения. Однажды в сочельник к нему начинают являться духи, которые показывают Скруджу ту сторону жизни, которую он никогда не замечал, и помогают ему исправиться и начать творить добрые дела. Продюсерами выступили Стивен Найт, Ридли Скотт и Том Харди. А роли исполнили Гай Пирс, Энди Серкис, Том Харди, Рутгер Хауэр, Шарлотта Райли и другие.

Напомним, ранее агрегатор Metacritic назвал самые лучшие фильмы и сериалы уходящего десятилетия. В список попали высоко оцененные критиками работы.

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