Что такое свобода слова и кто победил: Белый дом или журналисты? Обзор фильма "Секретное досье"

В Украине 22 февраля на широкие экраны выходит фильм "Секретное досье" Стивена Спилберга (оригинальное название The Post). Лента "Секретное досье" номинирована на кинопремию "Оскар" в двух категориях: "Лучший фильм" и "Лучшая женская роль".

В преддверии официальной премьеры нужно рассказать немного о впечатлениях от этой киноленты. Во-первых, хочется сказать, что острых углов у фильма нет, а действия монотонно следуют от начала и до самых титров. Поэтому, возникает чувство невыносимой тоски и скуки, хотя встать и уйти желания нет. Цветовые тона фильма, приглушенные, слегка сероватые, но, отнюдь, это не портит фильм, а выделяет на фоне супергеройских блокбастеров и сладостных эротических драм.

Во-вторых, сначала может показаться, что тем, кто даже представления не имеет, кто такой Роберт Макнамара или Генри Киссинджер или даже отдаленно не знает не только об убийстве Джона Кеннеди, но и о его президентстве – смотреть этот фильм не стоит. Но это не так, ведь история, которую изложил Спилберг, затрагивает не столь профессиональные и политические тема, а этические. Что же собой представляет "Секретное досье"?

Это история о том, как в 1971 году мастодонт американской журналистики – газета The Washington Post опубликовала серию сенсационных и засекреченных материалов о войне во Вьетнаме. И, согласно обнародованным документам, правительство США вело обреченную войну уже не первое десятилетие, нарушая закон. В начале фильма показано, как консультант Минобороны США вынес из хранилища секретные документы и передал их для публикации The New York Times. Естественно, газета опубликовала, но Белый дом тут же запретил дальнейшую публикацию через суд. Тогда сотрудник The Washington Post по своим каналам нашел эти же материалы и газета напечатала несколько статей на основе того же самого досье.

А вот вся интрига - это диалоги главреда газеты Бена Брэдли, владелицы газеты Кэтрин Грэми с инвесторами и юристами (ведь их могли засудить за посягательство на национальную безопасность, а война во Вьетнаме вовсю продолжалась). Засудили ли их – смотрите фильм, чтоб не спойлерить.

Кадр из фильма "Секретное досье"

Главные роли в киноленте исполнили акулы современного кинематографа – Мерил Стрип и Том Хэнкс. Многие думают, что Спилберг выбрал этих актеров для большего привлечения внимания или же, чтобы поднять рейтинги фильма. Копать нужно глубже, Спилберг не начинающий режиссер на голливудских просторах. Помимо мастерства, которое актеры показывают с завидным постоянством (даже в провальных проектах, например, "Сфера" с Хэнксом), они практически всегда играют гуманистов, хороших парней или несокрушимых сильных леди. И, раз на то пошло, Хэнкс и Стрип – практически моральность нынешнего кинематографа, голос какого-то целомудрия.

Фото: Universal Pictures

Да и сам фильм как-то построен не на конфликтах, злодеях (которым бы по сути должен быть Макнамара), тяжких воспоминаниях о моментах войны. Тут все завязано на внутренних конфликтах журналистов, редактора и владелицы газеты, того же министра, политиков. И злодеем выступает Белый дом, как собирательный образ. Спилберг ставит правду и моральность, а главное – порядочность журналистов выше всего прочего (и героев за это не убили, не посадили в тюрьму и не подкупили). Немного сказочно, правда?

Еще один момент, который бросается в глаза и хорошо запоминается – как создавались газеты, в прямом смысле. В ньюзруме около 15 человек и у каждого на столе калькулятор, карандаши, блокноты и... печатная машинка. Практически синхронно все настукивают свой "гвоздь" номера. Редактор все проверяет,отдает в печать. Весь процесс на печатном станке Спилберг также передает с особой щепетильностью. После таких кадров практически ощущаешь запах чернил, сигарет и свежезаваренного кофе.

Кадр из фильма

Ну и как же без феминистических ноток – сильная женщина, владелица газеты оказывается сильнее всех мужчин в правительстве и суде. Да и внешне (грим, прическа и одежда) напоминают другую сильную героиню фильма "Железная леди" – Маргарет Тэтчер, которую тоже сыграла Мерил Стрип.

Кто не любит такие монотонные, разговорные фильмы, то лучше и не начинать смотреть. Но смысл киноленты лежит намного глубже, чем моральные и профессиональные терзания журналистов, преступления правительства или победы женщины над мужчинами.

