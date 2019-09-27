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"Очень амбициозно!" Киану Ривз прочитал сценарий четвертой "Матрицы"

Актер очень взволнован из-за того, что произойдет с его героем в новом фильме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:24
Киану Ривз
Киану Ривз
Фото: Getty Images

Голливудский актер Киану Ривз, которому исполнилось 55 лет, уже ознакомился со сценарием четвертой части "Матрицы", о работе над которой объявили недавно. Об этом Ривз рассказал изданию Entertainment Tonight.

Смотрите также видео о том, что хакера Нео в четвертой ленте "Матрица" сыграет Майкл Бакари Джордан:

По словам актера, он очень взволнован тем, что ждет его персонажа в четвертой части.

"Это очень амбициозно. Так, как это и должно быть!", – прокомментировал Киану Ривз новый сценарий.

Эндрю Скотт присоединился к касту сериала по мотивам книг Патриции Хайсмит Над новой картиной работает Лана Вачовски, которая вместе с сестрой Лилли (при рождении братья Лоуренс и Эндрю Вачовски) создала предыдущие три фильма.

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Отметим, что первые три части – "Матрица" (1999), "Матрица: перезагрузка" (2003) и "Матрица: революция" (2003) собрали вместе более 1,6 млрд долларов в мировом прокате. Все три были сняты Ланой и Лилли Вачовски.

Напомним, съемки четвертой части фантастической кинофраншизы должны начаться уже 10 февраля в Чикаго.

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