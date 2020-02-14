"Очень странные дела 4": в фильме показали советских заключенных

Действия нового сезона будут происходить в России

Очень странные дела 4 сезон - подробности Фото: скриншот

Стриминговый сервис Netflix, который продлил сериал "Сексуальное воспитание" на третий сезон, выпустил тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела". Подзаголовок нового сезона звучит интригующе – "From Russia with love" ("Из России с любовью").

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В видео под песню "Красная армия всех сильней" показали заснеженную Россию, где заключенные строят железную дорогу. Среди них появляется знакомый герой – шериф Джим Хоппер. Изначально предполагалось, что он погиб в третьем сезоне.

Четвертый сезон станет последним, но будет разделен на две части. Когда он выйдет, пока не известно.

Напомним, ожидается, что в "Очень странных делах" появятся свежие лица: трое подростков и один взрослый. Инсайдер утверждает, что все они будут "очень разношерстными". Кстати, сериал попал в рейтинг самых популярных фильмов и сериалов Netflix.

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