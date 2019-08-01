Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Однажды в Голливуде": Ди Каприо, Тарантино, Марго Робби и Питт посетили премьеру в Лондоне

"Фантастическая четверка" с удовольствием позировала перед фотографами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14
Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт в Лондоне
Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт в Лондоне
Фото: Getty Images

После громкой премьеры самого ожидаемого фильма "Однажды в Голливуде" в Лос-Анджелесе, режиссером которого стал Квентин Тарантино, главные актеры ленты Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт приехали на очередную презентацию в Лондон. 

Узнайте подробности личной жизни Квентина Тарантино:

На встречу с прессой для фотокола в британскую столицу прибыли создатель и все главные актеры фильма - Квентин Тарантино, Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт. "Фантастическая четверка" с удовольствием позировала вместе на фоне колеса обозрения "Лондонский глаз". Среди голливудских красавчиков Ди Каприо и Брэда Питта Марго Робби выглядела, как цветок. Ко всему, звезда облачилась в светлый наряд – блузку и белые джинсы, что делало ее образ нежным. 

Марго Робби
Марго Робби
Фото: Getty Images

Мужчины больше соответствовали своим образам в фильме, выбрав лаконичные костюмы с солнцезащитными очками.

Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Квентин Тарантино и Брэд Питт
Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Квентин Тарантино и Брэд Питт
Фото: Getty Images

Напомним, что недавно киностудия Sony показала сразу два новых ролика предстоящего девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который стал одним из самых ожидаемых картин лета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Дочь актера Брюса Ли раскритиковала Квентина Тарантино: причина СМИ: 44-летний Ди Каприо готов жениться на 22-летней возлюбленной Появились красочные постеры фильма "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино Премьера фильма "Однажды в Голливуде": Марго Робби появилась на красной дорожке в платье Chanel
премьера Леонардо Ди Каприо квентин тарантино марго робби Однажды в Голливуде Брэд Питт
Реклама

Новости партнеров

Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 1 августа: все знаки зодиака

Вчера, 20:00Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров впервые показал брата и сестру: фото двойняшек

Вчера, 18:00Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

Ани Лорак с новым бойфрендом подтвердили отношения: фотофакт

Вчера, 10:21Events

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 31 июля: все знаки зодиака

30 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

30 июляТехно

Земле угрожает столкновение с метеорным потоком

30 июляFun

Невесту жестко высмеяли из-за свадебного платья в дырочки: фото

30 июляEvents

День дружбы 2019: поздравления, открытки и стихи

30 июляШоу-бизнес

Снежана Егорова после громкого развода снова выходит замуж

30 июляFun

30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

30 июляШоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 72: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

29 июляПсихология

5 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

29 июляFun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

29 июляFun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

Новости партнеров

На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд
Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Сырные лепешки с зеленым луком
Сырные лепешки с зеленым луком
Чистый четверг: приметы и что нельзя делать
Чистый четверг: приметы и что нельзя делать
10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением
10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением
Forbes: рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019
Forbes: рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019
Куда пойти в Киеве в августе: бесплатное посещение музеев столицы
Куда пойти в Киеве в августе: бесплатное посещение музеев столицы