"Однажды в Голливуде": Ди Каприо, Тарантино, Марго Робби и Питт посетили премьеру в Лондоне

"Фантастическая четверка" с удовольствием позировала перед фотографами

Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт в Лондоне Фото: Getty Images

После громкой премьеры самого ожидаемого фильма "Однажды в Голливуде" в Лос-Анджелесе, режиссером которого стал Квентин Тарантино, главные актеры ленты Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт приехали на очередную презентацию в Лондон.

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На встречу с прессой для фотокола в британскую столицу прибыли создатель и все главные актеры фильма - Квентин Тарантино, Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт. "Фантастическая четверка" с удовольствием позировала вместе на фоне колеса обозрения "Лондонский глаз". Среди голливудских красавчиков Ди Каприо и Брэда Питта Марго Робби выглядела, как цветок. Ко всему, звезда облачилась в светлый наряд – блузку и белые джинсы, что делало ее образ нежным.

Марго Робби Фото: Getty Images

Мужчины больше соответствовали своим образам в фильме, выбрав лаконичные костюмы с солнцезащитными очками.

Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Квентин Тарантино и Брэд Питт Фото: Getty Images

Напомним, что недавно киностудия Sony показала сразу два новых ролика предстоящего девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который стал одним из самых ожидаемых картин лета.

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