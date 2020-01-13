"Однажды в Голливуде", "Джокер", "1917" и другие: названы лауреаты премии Critics Choice Awards

Лучшим фильмом стала картина Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"

"Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood

Началась эстафета всевозможных наград в кино. Недавно отгремел "Золотой глобус", на носу "Оскар 2020", а пока звезды побывали на церемонии награждения премии Critics Choice Movie Awards. 25-я церемония вручения премии Critics Choice Movie Awards прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 13 января, пишет The Hollywood Reporter.

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В номинации "Лучший фильм" победила картина Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Награду за режиссуру разделили Сэм Мендес (за драму "1917") и Пон Чжун ("Паразиты"). Премию за лучшую мужскую роль вручили Хоакину Фениксу, сыгравшему в "Джокере". Лучшей актрисой назвали Рене Зеллвегер за роль голливудской звезды Джуди Гарленд в фильме "Джуди".

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

Награды за роли второго плана получили актриса Лора Дерн ("Брачная история") и Бред Питт ("Однажды в… Голливуде"). Лучшим актерским ансамблем были признаны артисты фильма "Ирландец".

Лучшей комедией назвали фильм "Меня зовут Долемайт", лучшим хоррором – "Мы". Лучшей кинокартиной в категории "Экшен" назвали "Мстителей: Финал". Лучшей кинолентой на иностранном языке критики признали "Паразитов". В номинации "Лучший мультфильм" победила "История игрушек-4".

Награду за лучший сценарий также взял Квентин Тарантино за "Однажды в Голливуде". Приз за лучший адаптированный сценарий вручили Грете Гервиг ("Маленькие женщины"). В категории "Лучший драматический сериал" победили "Наследники" (выходят на HBO), лучшим комедийным сериалом стала "Дрянь" (Amazon), лучшим мини-сериалом — "Когда они нас увидят" (Netflix).

Отметим, что премия Critics Choice Awards вручается Ассоциацией кинокритиков, работающих на телевидении, радио и в интернет-изданиях. В объединение входит около 250 человек, оно считается крупнейшим в Северной Америке.

Напомним, в Нью-Йорке отгремела 29-я церемония награждения независимого кино – Gotham Independent Film Awards.

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