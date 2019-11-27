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"Однажды в Голливуде", "Джокер", "Ирландец": объявлены номинанты на премию Ассоциации кинокритиков

"Однажды в Голливуде" получил 11 номинаций

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:18
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Фото: YouTube

Объявлены номинанты ежегодной премии Ассоциации кинокритиков Голливуда (HCA), которая вручается с 2016 года. Об этом сообщается на сайте премии Awards Watch. Отметим, что недавно в США объявили победителей Hollywood Film Awards.

Узнайте также, как в Калифорнии прошла премия Hollywood Film Awards:

Лидером по количеству номинаций стала картина Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" — фильм значится в 11 категориях, в том числе "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Следом идет картина "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Волны" Трея Эдварда Шульца – по 9 номинаций.

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На третьей строчке с семью номинациями расположились картины "Джокер", заработавший в прокате миллиард долларов, "Прощание", "1917" и режиссерский дебют Оливии Уайлд "Образование".

Победители будут названы 9 января 2020 года.

Напомним, что состоялась 71-я церемония вручения награды телеакадемии США "Эмми". Она прошла в Лос-Анджелесе, а транслировал ее телеканал Fox.

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